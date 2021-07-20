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رجل في حالة غير طبيعية يحاول نحر الاضحية
منذ ساعة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
عبدالباسط خالد
صراحة هذا الفريق الطبي انقذوني من عجز باليدين اليمنى واليسرى والله على ما اقول شهيد بعد ان وكانت العمليات جدا بسيطه ولله الحمد الان...
طبيب
بسبب ان المحل مغلق من الداخل الوفاة عادة تحصل بسبب التسمم بغاز عادم السيارة اول اكسيد الكربون
faeiz1122
هذاك يقول انها زوجته مو طليقته وهذي تقول طليقته وبالمختصر هذا مجتمع الفن عفن و كذب
حسن العالمي
ارجو موافاتي بأخبار النصر السعودي ولكم شكري
ابراهيم بابصيلح
تحياتي آخي أسامة المرمش اتمنى بأن تكون مثل حارس الالى حار س تحدى الاهداف 🌹🌹🌹مسهم حيهم
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