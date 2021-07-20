مدير مستشفى الحرث يعايد منسوبي المستشفى والمرضى المنومين

موسى عياشي (صدى):
في جو أخوي جميل والتزام بالبرتوكولات الاحترازية ، أحتفل منسوبو مستشفى الحرث العام بعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1442هـ بحضور مدير المستشفى الأخصائي خالد بن أحمد الحارثي .
ووجه مدير المستشفى كلمة للجميع هنأهم فيها بحلول العيد وأنه فرصة مناسبة لنشر الفرح والسرور مشددًا على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة حتى يكون عيدا جميلا للجميع .
بعد ذلك قام “الحارثي” بمعايدة المرضى المنومين بالمستشفى وهنأهم بالعيد وقدم لهم هدايا بهذه المناسبة وتمنى لهم الصحة والعافية.