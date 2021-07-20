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قيادتنا تهتم بالحفاظ على صحة الانسان وجميع احتياجات المجتمع السعودي

منذ 13 ساعة
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قيادتنا تهتم بالحفاظ على صحة الانسان وجميع احتياجات المجتمع السعودي

حسين العلي (صدى):
رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - وسمو أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي الأوّل بن عبد العزيز آل سعود ، وللشعب السعودي الكريم بمناسبة اليوم الوطني التسعون 90.

وثنى بأن اليوم الوطني يأتي ووطننا يشهد نهضة تنموية كٌبرى، وتكاتف بن قيادتنا الحكيمة والشعب وتعزيز اللحمة الوطنية نحو البناء وتنمية الإنسان وتكريس علاقات الأمن والسلام ، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الرامية لزيادة معدلات النمو وتطوير الإنسان وتنميته والاستثمار في تأهيله بالمعارف والمهارات.

كما أولت القيادة الحكيمة الاهتمام بجميع ما من شأنه الحفاظ على صحة الانسان وايضا الاهتمام بجميع المجالات وتوفير احتياجات المجتمع السعودي ودعم واهتمام القيادة الرشيدة لقطاع التدريب التقني والمهني وإبراز دورها الفعّال في تنمية الصناعة المحلية، والإسهام في النهوض بأهم العوامل وهو العنصر البشري.

وأختتم ­المذن حديثه داعياً الله ان يمد بعمر خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها، وأن يوفق قيادة هذا البلد المعطاء لكل خير، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والتنمية والرخاء.

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هذاك يقول انها زوجته مو طليقته وهذي تقول طليقته وبالمختصر هذا مجتمع الفن عفن و كذب
حسن العالمي
ارجو موافاتي بأخبار النصر السعودي ولكم شكري
ابراهيم بابصيلح
تحياتي آخي أسامة المرمش اتمنى بأن تكون مثل حارس الالى حار س تحدى الاهداف 🌹🌹🌹مسهم حيهم
مطر الاسود
ارادت ان توصل لكم رسالة اطفالكم ليسو افضل من اطفال البقر تعلمو ان تحترمو مشاعر الاخرين ايا كانت صفتهم
ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟

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