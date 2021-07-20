لجنة أولمبياد طوكيو: لا نستبعد الإلغاء بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

وكالات (صدى):
تحدث توشيرو موتو، المدير الإداري للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، عن احتمالية إلغاء البطولة في اللحظة الأخيرة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وقال "موتو" في مؤتمر صحفي: "لا يمكننا التنبؤ بما سيحدث بشأن أرقام المصابين بفيروس كورونا، لذلك سنواصل المناقشات إذا كان هناك ارتفاع حاد في الحالات المصابة".
وتابع: "اتفقنا بناءً على موقف فيروس كورونا، أننا سنعقد محادثات خماسية مرة أخرى، وفي هذه اللحظة عدد الإصابات قد يزيد أو ينخفض، لذلك سنفكر بشأن ما ينبغي علينا فعله عندما ترتفع الحالات".
وكان المسؤولون قد أعلنوا عن وجود 9 حالات إضافية مصابة بفيروس كورونا من بين هؤلاء الذين لهم علاقة بالأولمبياد، ليرتفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين منذ بداية يوليو إلى 71.