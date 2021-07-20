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النيابة العامة تحظر حضور التجمعات أو المشاركة فيها

منذ ساعة
1598
النيابة العامة تحظر حضور التجمعات أو المشاركة فيها

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يحظر حضور أي من تجمعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها للحد من تفشي جائحة كورونا، وتشمل العقوبات المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة وكل شخص حضر هذه التجمعات أو دعا إليها أو تسبب فيها.

وحظرت "النيابة العامة" حضور أي من التجماعات أو الدعوة لها أو المشاركة فيها وفقًا للآتي:

- التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

- التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.

- التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.

- أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

حال تكرار اقتراف هذه الأفعال للمرة الثانية تتم الإحالة إلى النيابة العامة للنظر في سجنه وفقا للإجراءات النظامية المتبعة.

 

النيابة العامة
المنازل
العقوبات
فيروس كورونا
التجمعات

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هذاك يقول انها زوجته مو طليقته وهذي تقول طليقته وبالمختصر هذا مجتمع الفن عفن و كذب
حسن العالمي
ارجو موافاتي بأخبار النصر السعودي ولكم شكري
ابراهيم بابصيلح
تحياتي آخي أسامة المرمش اتمنى بأن تكون مثل حارس الالى حار س تحدى الاهداف 🌹🌹🌹مسهم حيهم
مطر الاسود
ارادت ان توصل لكم رسالة اطفالكم ليسو افضل من اطفال البقر تعلمو ان تحترمو مشاعر الاخرين ايا كانت صفتهم
ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟

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