بالصور.. النصر يكتفي بحصة تدريبية واحدة في أول أيام العيد

طلال الغامدي (صدى):
نشر نادي النصر عدد من الصور خلال أداء اللاعبين لحصة تدريبية في معسكر النادي الإعدادي للموسم الجديد 2021 -2022 م بمدينة "صوفيا" في بلغاريا.
وتضمنت التدريبات على رفع معدلات اللياقة في البداية، ثم ركز مدرب الفريق مانو مينيزيس، على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يطبق مناورة على جزء من الملعب.
واكتفى النصر بحصة تدريبية واحدة خلال الأيام الأولى لعيد الأضحى المبارك، ليمنح اللاعبين الوقت للاحتفال بعيد الأضحى في فترة الصباح والتفرغ لحفل المعايدة والغداء، بينما أجرى التمرين في المساء.