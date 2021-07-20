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بالصور.. النصر يكتفي بحصة تدريبية واحدة في أول أيام العيد

منذ ساعة
1315
بالصور.. النصر يكتفي بحصة تدريبية واحدة في أول أيام العيد

طلال الغامدي (صدى):
نشر نادي النصر عدد من الصور خلال أداء اللاعبين لحصة تدريبية في معسكر النادي الإعدادي للموسم الجديد 2021 -2022 م بمدينة "صوفيا" في بلغاريا.

وتضمنت التدريبات على رفع معدلات اللياقة في البداية، ثم ركز مدرب الفريق مانو مينيزيس، على الجوانب الفنية والتكتيكية قبل أن يطبق مناورة على جزء من الملعب.

واكتفى النصر بحصة تدريبية واحدة خلال الأيام الأولى لعيد الأضحى المبارك، ليمنح اللاعبين الوقت للاحتفال بعيد الأضحى في فترة الصباح والتفرغ لحفل المعايدة والغداء، بينما أجرى التمرين في المساء.

 

النصر
عيد الأضحى
التدريبات
المعسكر الإعدادي
مانو مينيزيس

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
هذاك يقول انها زوجته مو طليقته وهذي تقول طليقته وبالمختصر هذا مجتمع الفن عفن و كذب
حسن العالمي
ارجو موافاتي بأخبار النصر السعودي ولكم شكري
ابراهيم بابصيلح
تحياتي آخي أسامة المرمش اتمنى بأن تكون مثل حارس الالى حار س تحدى الاهداف 🌹🌹🌹مسهم حيهم
مطر الاسود
ارادت ان توصل لكم رسالة اطفالكم ليسو افضل من اطفال البقر تعلمو ان تحترمو مشاعر الاخرين ايا كانت صفتهم
ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟

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