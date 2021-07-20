الهلال يواجه إليريا ليوبليانا الأحد المقبل

نواف السالم (صدى):
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مساء الأحد المقبل، فريق "البريا ليوبليانا السلوفيني" وديا، وذلك على ملعب غيموند.
وكان الفريق قد عاود، اليوم الثلاثاء، تدريباته على فترتين صباحية ومسائية استعداداً لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وذلك بعد تمتعهم بالراحة التي منحها مدرب الفريق ، ليوناردو جارديم، يوم أمس.
وتخلل المران الصباحي تمارين جري وأداء تدريبات لياقية وجمل تكتيكية ومناورة فنية وتدريبات التسديد والكرات العرضية، بينما اشتمل التدريب المسائي على تدريبات بدنية وحمل تكتيكية ومناورة على كامل الملعب، وسوف يستكمل الفريق غدًا تدريباته.