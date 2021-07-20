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امرأة تتسبب بسقوط رجل بطريقة غريبة
منذ 7 ساعات
1180
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التعليقات
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أحدث التعليقات
ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟
Tjohn
ما سخيف الا نقابة الدعارة للفنون وما عندكم اشي تحكوه بعر ما احترق الفن عندكم وطز فيكم واللة يحي حلا شيحه اشرف من كل...
د محمد ماجد بخش
ايش هذا الكلام.. عسى جودتوه.. أرسلوه للحكم الشرعي.. قبل يبرد الحديد
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير وسدد قراراتك وأيدك بعون من عنده يا معالي الوزير الجليل ثم برجال الخبرة والحوكمة والدولة المخلصين
مطر الاسود
منتهى الوقاحة والبجاحة يتاجر بالمخدرات ويطالب الدولة والجمهور بالتعاطف معاه بحجة انه ينفق على اولاده انشاء الله تفطس انت وكل من يمت لك بصلة...
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