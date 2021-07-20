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الأرصاد : أمطار رعدية على بعض المناطق بدءًا من يوم غد

منذ 42 دقيقة
1315
الأرصاد : أمطار رعدية على بعض المناطق بدءًا من يوم غد

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة من يوم غد، الأربعاء إلى الأحد المقبل.

وذكر أن الفرصة لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على بعض مناطق المملكة، تصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة، قد تصل سرعة الرياح معها إلى 55كم/س أو أكثر، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، حيث يتوقع أن يستمر تأثيرها من يوم الأربعاء إلى الأحد، بأمطار من متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول على عسير، وتحديدًا أبها، وخميس مشيط، ومحايل، والمجاردة، ورجال المع، وبارق، وتنومة، والنماص، وبلقرن.

كما تتأثر بهذه الأجواء كل من ظهران الجنوب، والحرجة، وسراة عبيدة، وبيشة، والبرك، والباحة، وبلجرشي، والمندق، والحجرة، وقلوة، والمخواه، والعقيق، وجازان، وبیش، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وفرسان، وفيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة، والحقو، ونجران، وحبونا، وبدر الجنوب، وشرورة.

كما توقع أن تكون الأمطار من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء إلى الجمعة على منطقتي الرياض والخرج، والمزاحمية، والقويعية، والمجمعة، وشقراء، والزلفي، وقد تصل إلى غزيرة على وادي الدواسر، والسليل، والأفلاج، ولیلی، وعفيف، والدوادمي، ومكة المكرمة، والمشاعر المقدسة، والجموم، والكامل،وجدة، وقد تصل إلى غزيرة على الطائف، ومیسان، واضم، والعرضيات، والليث، والقنفذة، والخرمة، ورنية، وتربة، وظلم.

ونوه بتأثر مناطق بالأحساء، وحرض، وبقيق، والمدينة المنورة، ووادي الفرع، والمهد، والعيص، والقصيم وبريدة، وعنيزة، والرس، والبكيرية ومعظم محافظات المنطقة، بالأمطار الخفيفة إلى متوسطة خلال نفس الفترة، ولا يستبعد أن يمتد تأثير الأمطار ليشمل منطقة حائل، والغزالة ومعظم محافظات المنطقة، والأجزاء الجنوبية لمنطقة تبوك، وذلك يومى الخميس والجمعة.

 

 

نجران
تبوك
جدة
الرياض
القصيم
الأرصاد

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أحدث التعليقات

ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟
Tjohn
ما سخيف الا نقابة الدعارة للفنون وما عندكم اشي تحكوه بعر ما احترق الفن عندكم وطز فيكم واللة يحي حلا شيحه اشرف من كل...
د محمد ماجد بخش
ايش هذا الكلام.. عسى جودتوه.. أرسلوه للحكم الشرعي.. قبل يبرد الحديد
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير وسدد قراراتك وأيدك بعون من عنده يا معالي الوزير الجليل ثم برجال الخبرة والحوكمة والدولة المخلصين
مطر الاسود
منتهى الوقاحة والبجاحة يتاجر بالمخدرات ويطالب الدولة والجمهور بالتعاطف معاه بحجة انه ينفق على اولاده انشاء الله تفطس انت وكل من يمت لك بصلة...

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