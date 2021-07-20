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بالفيديو.. ملكة كابلي: سويت عمليات تحميل ونحت للجسم

منذ 51 دقيقة
401
بالفيديو.. ملكة كابلي: سويت عمليات تحميل ونحت للجسم

أميرة خالد (صدى):
تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، عن عمليات التجميل التي خضعت لها خلال إجاباتها على عدد من الأسئلة عبر حسابها الشخصي على "سناب شات".

وقالت "ملكة كابلي" في مقطع فيديو لها: "سويت خشمي مرتين وما بعرف الفيلر يعتبر عملية أو لأ بس سويت شفايفي وبوتوكس".

وكشفت أنها ترغب في عملية ملء الجفون "شد" لكنها الآن في مرحلة التفكير، مضيفة: "أنا بحب عمليات التجميل اللي تحلي وما عندي مشاكل معاها الواحدة لما تسوي تجميل.. بالنسبة لي معها مو ضد".

كما أوضحت أن عملية نحت الجسم التي أجرتها مؤخراً كانت مجانية، مقابل إعلان لطبيب مشيرة إلى أن تكلفتها 90 ألف ريال.

 

سناب شات
عمليات تجميل
الفيلر
ملكة كابلي
نحت الجسم

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أحدث التعليقات

ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟
Tjohn
ما سخيف الا نقابة الدعارة للفنون وما عندكم اشي تحكوه بعر ما احترق الفن عندكم وطز فيكم واللة يحي حلا شيحه اشرف من كل...
د محمد ماجد بخش
ايش هذا الكلام.. عسى جودتوه.. أرسلوه للحكم الشرعي.. قبل يبرد الحديد
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير وسدد قراراتك وأيدك بعون من عنده يا معالي الوزير الجليل ثم برجال الخبرة والحوكمة والدولة المخلصين
مطر الاسود
منتهى الوقاحة والبجاحة يتاجر بالمخدرات ويطالب الدولة والجمهور بالتعاطف معاه بحجة انه ينفق على اولاده انشاء الله تفطس انت وكل من يمت لك بصلة...

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