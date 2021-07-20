بالفيديو.. ملكة كابلي: سويت عمليات تحميل ونحت للجسم

أميرة خالد (صدى):
تحدثت الفاشينيستا وخبيرة التجميل ملكة كابلي، عن عمليات التجميل التي خضعت لها خلال إجاباتها على عدد من الأسئلة عبر حسابها الشخصي على "سناب شات".
وقالت "ملكة كابلي" في مقطع فيديو لها: "سويت خشمي مرتين وما بعرف الفيلر يعتبر عملية أو لأ بس سويت شفايفي وبوتوكس".
وكشفت أنها ترغب في عملية ملء الجفون "شد" لكنها الآن في مرحلة التفكير، مضيفة: "أنا بحب عمليات التجميل اللي تحلي وما عندي مشاكل معاها الواحدة لما تسوي تجميل.. بالنسبة لي معها مو ضد".
كما أوضحت أن عملية نحت الجسم التي أجرتها مؤخراً كانت مجانية، مقابل إعلان لطبيب مشيرة إلى أن تكلفتها 90 ألف ريال.