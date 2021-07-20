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بالفيديو .. منتجات مستخرجة من مخلفات الهدي والأضاحي بعد إعادة تدويرها

منذ ساعة
1424
بالفيديو .. منتجات مستخرجة من مخلفات الهدي والأضاحي بعد إعادة تدويرها

مكة المكرمة (صدى):
يواصل مشروع إعادة تدوير مخلفات الهدى والأضاحى أعماله، وتحويل هذه المخلفات إلى منتجات.

ويتم الاستفادة من هذه المخلفات في إنتاج مستحضرات طبية، ومواد عضوية حلال، فيما ذكر أنمار السليماني، نائب مدير مصنع الجيلاتين والكبسولات، أن المصنع يعد أحد روافد المشروع، وذلك بحسب ما ذكره لقناة "العربية".

الجدير بالذكر أن مشروع الجلاتين الذي يتم استخلاصه من جلود ماعز وأغنام وأبقار يعمل بطاقة إنتاجية تتراوح من 450 إلى 750 طنا سنوياً، بينما يعمل مصنع الكبسولات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2 مليار كبسولة سنويًا.

مصنع
الأضاحي
مستحضرات
جلاتين

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟
Tjohn
ما سخيف الا نقابة الدعارة للفنون وما عندكم اشي تحكوه بعر ما احترق الفن عندكم وطز فيكم واللة يحي حلا شيحه اشرف من كل...
د محمد ماجد بخش
ايش هذا الكلام.. عسى جودتوه.. أرسلوه للحكم الشرعي.. قبل يبرد الحديد
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير وسدد قراراتك وأيدك بعون من عنده يا معالي الوزير الجليل ثم برجال الخبرة والحوكمة والدولة المخلصين
مطر الاسود
منتهى الوقاحة والبجاحة يتاجر بالمخدرات ويطالب الدولة والجمهور بالتعاطف معاه بحجة انه ينفق على اولاده انشاء الله تفطس انت وكل من يمت لك بصلة...

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