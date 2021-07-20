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رئيس مركز جبال الحشر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع النصع بجبال الحشر

منذ 16 ساعة
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رئيس مركز جبال الحشر يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع النصع بجبال الحشر

أحمد الحريصي (صدى):
أدى رئيس مركز جبال الحشر الأستاذ محمد بن يحيى اللغبي صلاة عيد الأضحى المبارك في جامع النصع بجبال الحشر بحضور مديري الدوائر الحكومية ورؤساء الجهات الخيرية ومشايخ وأعيان جبال الحشر وسط احترازات صحية مشددة.

ثم استقبل في مكتبه رؤساء الجهات الحكومية والمشايخ وعددًا من المواطنين الذين قدَّموا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز

ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ولسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز حفظهم الله جميعًا وللشعب السعودي كافة وللأمتين العربية والإسلامية سائلين الله تعالى أن يرفع عن العالم أجمع هذا البلاء وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين من كل سوء وأن يعين حجاج بيت الله الحرام لقضاء مناسكهم وهم في أتم صحة وعافية.

كما قدم رئيس مركز جبال الحشر شكره لشرطة جبال الحشر ولجنة التنمية الاجتماعية بجبال الحشر الذين ساهموا في تنظيم مصليات العيد وتطبيق الاحترازات الوقائية من فايروس كورونا مهيبًا بالجميع التقيد بهذه الاحترازات حفاظًا على سلامة الجميع .

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو حامد
يعني محسن كامل ولا جرعة اولى يمشي الحل؟؟
Tjohn
ما سخيف الا نقابة الدعارة للفنون وما عندكم اشي تحكوه بعر ما احترق الفن عندكم وطز فيكم واللة يحي حلا شيحه اشرف من كل...
د محمد ماجد بخش
ايش هذا الكلام.. عسى جودتوه.. أرسلوه للحكم الشرعي.. قبل يبرد الحديد
د محمد ماجد بخش
جزاك الله خير وسدد قراراتك وأيدك بعون من عنده يا معالي الوزير الجليل ثم برجال الخبرة والحوكمة والدولة المخلصين
مطر الاسود
منتهى الوقاحة والبجاحة يتاجر بالمخدرات ويطالب الدولة والجمهور بالتعاطف معاه بحجة انه ينفق على اولاده انشاء الله تفطس انت وكل من يمت لك بصلة...

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