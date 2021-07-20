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أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك وينقل تهاني القيادة الرشيدة لأهالي المنطقة

منذ 15 ساعة
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أمير القصيم يستقبل المهنئين بعيد الأضحى المبارك وينقل تهاني القيادة الرشيدة لأهالي المنطقة

محمد المحسن (صدى):
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بقصره اليوم، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، يتقدمهم أصحاب الفضيلة العلماء، والمحافظين ومدراء الدوائر الحكومية، وأهالي المنطقة، ورؤساء المراكز، وكبار المسؤولين في المنطقة من مدنيين وعسكريين، وعدد من المواطنين، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بعيد الأضحى المبارك ، حيث بادلهم سموه التهنئة بهذه المناسبة السعيدة , ونقل سموه تهاني وتبريكات القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظهما الله لأهالي المنطقة ، بهذه المناسبة السعيدة ، مشيداً سموه بما تقوم به المملكة من خدمة لضيوف بيت الله الحرام ، الذي هو شرف عظيم يفخر ويعتز به كل مواطن سعودي , حامدًا الله سبحانه وتعالى أن أنعم على هذه البلاد وشرفها بخدمة الحرمين الشريفين.

ونوه سمو أمير منطقة القصيم بالخدمات الجليلة والكبيرة التي سخرتها حكومتنا الرشيدة لحجاج بيت الله الحرام بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعب المملكة والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات ، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان وأن يبارك وينصر جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ، وأن يعجل بزوال هذه الغمة عن الأمة الاسلامية والعالم أجمع.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز ، ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ووكيل امارة منطقة القصيم المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي، ومدير شرطة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
تقبل الله وربنا يرزقنا بقيمة الباقه
زنبق
بخ بخ من يوم جئت الصحيفة كل المقالات لمشاكلاك
المهم
حاج يمني،؟؟؟
ابي اشخ فوقك
طلقها واتركها تروح
بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة

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