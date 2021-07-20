‏الإعلامي عزيز ال يحيى ينضم لأسرة موقع وينك الالكتروني مديراً للعلاقات العامة والإعلام

طلال الغامدي (صدى):
قررت إدارة موقع وينك الرائد في مجال السياحة والسفر والترفيه و أحد أهم مشاريع شركة ايفنتكامينا البريطانية، تعين الزميل الإعلامي عزيز ال يحيى مديراً للعلاقات العامة والإعلام في الموقع .
القرار الذي اتخذته إدارة موقع وينك بتعيين ال يحيى مديرا للعلاقات العامة والإعلام جاء نتيجة للخبرة الكبيرة التي يمتلكها ال يحيى في هذا المجال، حيث سبق له أن عمل وتطوع في عدة مؤسسات إعلامية عربية وعالمية خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية وعربية وعالمية، ويمتلك عزيز ال يحيى مهارات الاتصال والتواصل وإدارة المحتوى جعلته مؤهلاً لهذا المنصب.
و بهذه المناسبة أعرب الرئيس التنفيذي ناشر موقع وينك الأستاذ عبدالله دقامسة عن سعادته بانضمام ال يحيى لأسرة الموقع، مؤكدا على أن اختيار الزميل عزيز ال يحيى جاء نظراً لما يمتلكه من قدرات وخبرات في هذا القطاع خصوصاً ان تجاربنا في التعاون معه في مراحل سابقة عززت ثقتنا بامكانية ان يكون ال يحيى اضافة نوعية يحتاجها الموقع في هذه المرحلة التي تعتمد على أساليب عصرية حديثه تجاوزت التقليد في الطرح والتقديم في المحتوى والخدمات التي يقدمها موقع وينك والتطلع لبناء علاقات وشركات مع مؤسسات عربية ودولية لها علاقه في قطاع السياحة، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة مؤكدا على ان الزميل ال يحيى سيشكل اضافة نوعية تخدم اهداف ورسالة الموقع للوصل به الى العالمية.
من جهته قال عزيز ال يحيى عن القرار الذي اتخذته ادارة موقع وينك بخصوص تعيينه مديرا للعلاقات العامة والإعلام، انها ثقة كبيرة ارجو ان اكون على قدر من المسؤلية لتحمل مثل هذا القرار معرباً عن سعادته وشكره لإدارة الموقع ممثلة بالاستاذ عبدالله دقامسة واسرة الموقع، مؤكداً ال يحيى أن القرار لم يأتي عن فراغ وجاء بعد دراسة كبيرة نابعة من خبرة طويلة يمتلكها الأستاذ عبدالله دقامسه في اختيار الكفاءات والخبرات بعد مسيرة حافلة من العمل في المؤسسات الإعلامية وكان اخرها أن عمل الزميل عبدالله دقامسة رئيسا لقسم المراسلين الصحفيين والعلاقات الصحفية في موقعي إرم نيوز وفوشيا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مواكبا بين الاعلام التقليدي والاعلام الرقمي الحديث مستثمرا خبراته في تقديم نموذج عصري يلامس حاجات الحياة وضروراتها ليخط انموذجا يعكس بعد النظر لديه بأن الوقت الان بحاجة الى التميز في تقديم الخدمات للجمهور .
أسرة موقع وينك ترحب بالزميل عزيز ال يحيى ضمن كادرها متمنية له التوفيق والنجاح في مهامه الموكلة اليه.