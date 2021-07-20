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"الداخلية" تعلن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من خطط أمن الحج (فيديو)

منذ 59 دقيقة
1237
"الداخلية" تعلن إتمام المرحلتين الأولى والثانية من خطط أمن الحج (فيديو)

مكة المكرمة (صدى):
أعلن المتحدث الامني لوزارة الداخلية السعودي العقيد طلال الشلهوب، إتمام المرحلتين الأولى والثانية من خطط أمن الحج على أكمل وجه.

وأضاف، خلال المؤتمر الذي عقد مساء اليوم، أن الحجاج عادوا إلى مشعر منى بعد أداء طواف الإفاضة ورمي جمرة العقبة بسهولة ويسر.

كما تمت مباشرة تنفيذ المرحلة الثالثة الخاصة بإقامة الحجاج في مشعر منى اليوم وخلال أيام التشريق، وفقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قرار منع غير المصرح لهم بدخول المشاعر والتعليمات الخاصة بضبط مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ستنتهي بنهاية اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وقدم شكره لجميع العاملين في خدمة حجاج بيت الله الحرام والمحافظة على أمنهم وسلامتهم، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يُزيل الوباء.

وزارة الداخلية
الحج
كورونا
المشاعر المقدسة
فيروس كورونا
طلال الشلهوب

التعليقات

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أحدث التعليقات

المهم
تقبل الله وربنا يرزقنا بقيمة الباقه
زنبق
بخ بخ من يوم جئت الصحيفة كل المقالات لمشاكلاك
المهم
حاج يمني،؟؟؟
ابي اشخ فوقك
طلقها واتركها تروح
بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة

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