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بالفيديو.. "الصحة": الحالة الصحية للحجاج طيبة ولم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا

منذ ساعة
1244
بالفيديو.. "الصحة": الحالة الصحية للحجاج طيبة ولم يتم تسجيل أي إصابة بكورونا

مكة المكرمة (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الحجاج يواصلون تأدية مناسكهم والتي تسير بشكل ناجح وتواكبها الخدمات الصحية.

وأكد "العبدالعالي" أنه يتم تقديم الخدمات الصحية للحجاج سواء كانت عيادات أو مراكز أو فرق ميدانية وكذلك المستشفيات من أجل رعاية الحجاج.

وأضاف: "الحالة الصحية للحجاج طيبة ولم تسجل أي إصابة بـ

كوفيد – 19 بين الحجاج".

وعن الخدمات العلاجية المقدمة بالحج، أوضح متحدث الصحة أن إجمالي من راجعو العيادة 651 حالة فيما تم تنويم 26 حالة وراجع أقسام الطوارئ 396 شخص فيما أصيب 37 بالاجهاد الحراري وأجريت 6 عمليات قسطرة قلب ناجحة.

 

وزارة الصحة
الخدمات الصحية
المراكز
الفرق الميدانية
العيادات

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أحدث التعليقات

المهم
تقبل الله وربنا يرزقنا بقيمة الباقه
زنبق
بخ بخ من يوم جئت الصحيفة كل المقالات لمشاكلاك
المهم
حاج يمني،؟؟؟
ابي اشخ فوقك
طلقها واتركها تروح
بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة

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