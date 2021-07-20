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علي الغامدي: نرفع التهنئة لخادم الحرمين ولسمو ولي عهده بنجاح موسم حج هذا العام

منذ 8 ساعات
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علي الغامدي: نرفع التهنئة لخادم الحرمين ولسمو ولي عهده بنجاح موسم حج هذا العام

سعيد العجل (صدى):
رفع وكيل أمين محافظة جدة السابق المهندس علي بن سعيد الغامدي التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية صاحب السمو الملكي الامير خالد الفيصل ولصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا للحج وسمو نائب امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز -حفظهم الله – بمناسبة نجاح موسم حج هذا العام 1442هـ.

وأشار الاستاذ الغامدي إلى أن ما تحقق في موسم حج هذا العام كان بفضل من الله تعالى ثم بفضل الرعاية الكريمة والتوجيهات المستمرة من القيادة الرشيدة وحرصها على سلامة وصحة الحجيج بتوفير جميع الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن وراحتهم؛ مما أسهم بعد توفيق الله في أداء الحجاج مناسك حجهم بكل يسر وسهولة، ونجاح المملكة في تقديم هذه الخدمة العظيمة لإدارة منظومة الحج وسط تدابير احترازية و بجهود كافة القطاعات والجهات الأمنية والمدنية التي بذلت جميع طاقاتها في توفير راحة ضيوف الرحمن وصحتهم ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

ودعا الله بأن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ؛ خير الجزاء على ما يولونه للحرمين الشريفين وضيوف الرحمن من رعاية وخدمة، وأن يحفظ هذه البلاد، ويحفظ لها قيادتها وأمنها وإيمانها.

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة
اسيرالاقدار
لا بطولات وترتيب بعيد عن الثلاثه الاوائل وديون وممنوعين من التسجيل وتخبطات وتعاقدات ملخبطه على الورق بس وحالتهم حاله وبعد لهم وجوووه يتمرقصوا هههههههههههههههههههههههههههههه...
أبو مبارك
اقسم بالله اني ضحكت الين ماقلت آه يبطني
خالد
يجب أن تحاسب وتحاكم وتسجن لأنها خائنه ولصه وقليلة أصل .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن

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