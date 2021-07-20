المحكمة الاتحادية الألمانية تصدر قرار بتعويض مالكي سيارات فولكس فاجن

وكالات (صدى):
أصدرت المحكمة الاتحادية الألمانية حكمًا بحق مالكي سيارات "فولكس فاجن" التي تعمل بالديزل والذين باعوا سياراتهم منذ فضيحة التلاعب بقيم العوادم، بالحصول على تعويض من مجموعة السيارات الألمانية العملاقة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الضرر وقع من الشراء دون علم لسيارة مزودة بتكنولوجيا انبعاثات تم التلاعب بها، مشيرة إلى أن الضرر لم يُزل بإعادة البيع.
ومن جانبها، اعترفت "فولكس فاجن" بالتلاعب بقيم الانبعاثات في سياراتها التي تعمل بالديزل لخداع الاختبارات البيئية بعد الفضيحة التي اندلعت قبل عدة سنوات.
ومن المرجح صدور حكم آخر بشأن شكاوى ضد شركة بوش لتوريد قطع غيار السيارات فيما يتعلق بفضيحة الديزل غدا الأربعاء.