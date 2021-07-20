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المحكمة الاتحادية الألمانية تصدر قرار بتعويض مالكي سيارات فولكس فاجن

منذ 29 دقيقة
1170
المحكمة الاتحادية الألمانية تصدر قرار بتعويض مالكي سيارات فولكس فاجن

وكالات (صدى):
أصدرت المحكمة الاتحادية الألمانية حكمًا بحق مالكي سيارات "فولكس فاجن" التي تعمل بالديزل والذين باعوا سياراتهم منذ فضيحة التلاعب بقيم العوادم، بالحصول على تعويض من مجموعة السيارات الألمانية العملاقة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات قرارها أن الضرر وقع من الشراء دون علم لسيارة مزودة بتكنولوجيا انبعاثات تم التلاعب بها، مشيرة إلى أن الضرر لم يُزل بإعادة البيع.

ومن جانبها، اعترفت "فولكس فاجن" بالتلاعب بقيم الانبعاثات في سياراتها التي تعمل بالديزل لخداع الاختبارات البيئية بعد الفضيحة التي اندلعت قبل عدة سنوات.

ومن المرجح صدور حكم آخر بشأن شكاوى ضد شركة بوش لتوريد قطع غيار السيارات فيما يتعلق بفضيحة الديزل غدا الأربعاء.

 

فولكس فاجن
الديزل
السيارات الألمانية
المحكمة الاتحادية الألمانية

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة
اسيرالاقدار
لا بطولات وترتيب بعيد عن الثلاثه الاوائل وديون وممنوعين من التسجيل وتخبطات وتعاقدات ملخبطه على الورق بس وحالتهم حاله وبعد لهم وجوووه يتمرقصوا هههههههههههههههههههههههههههههه...
أبو مبارك
اقسم بالله اني ضحكت الين ماقلت آه يبطني
خالد
يجب أن تحاسب وتحاكم وتسجن لأنها خائنه ولصه وقليلة أصل .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن

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