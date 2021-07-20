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بالفيديو .. فريق مختص ينظف ويُعقم سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة

منذ 58 دقيقة
1252
بالفيديو .. فريق مختص ينظف ويُعقم سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة

مكة المكرمة (صدى):
أوضح نايف الجحدلي، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، كيفية تطهير وتنظيف سطح الكعبة المشرفة.

ولفت إلى أن عملية التنظيف يتم بأحدث التقنيات الموجودة، وذلك للمحافظة على جودة الرخام، بإزالة العوالق الترابية، عبر فريق وطني فني مختص في مدة لا تتجاوز الـ 20 دقيقة.

وأضاف أنه يتم غسيل المسجد الحرام 10 مرات يوميًا بكادر بشري يقدر بنحو 4000 عامل وعاملة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن نحو 200 موظف يتابعون الأعمال الميدانية، فيما بلغ عدد المعدات التي يتم استخدامها في التنظيف نحو 400 معدة وآلة، مشيرًا إلى أنه يتم استخدام 80 ألف لتر من المطهرات و1200 معطرات في المسجد الحرام.

الكعبة
المسجد الحرام
الحرمين الشريفين
شؤون الحرمين الشريفين
الرخام

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة
اسيرالاقدار
لا بطولات وترتيب بعيد عن الثلاثه الاوائل وديون وممنوعين من التسجيل وتخبطات وتعاقدات ملخبطه على الورق بس وحالتهم حاله وبعد لهم وجوووه يتمرقصوا هههههههههههههههههههههههههههههه...
أبو مبارك
اقسم بالله اني ضحكت الين ماقلت آه يبطني
خالد
يجب أن تحاسب وتحاكم وتسجن لأنها خائنه ولصه وقليلة أصل .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن

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