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الأمير عبدالعزيز الفيصل : الرياضة في المملكة تسير بخُطا ثابتة

منذ 48 دقيقة
1191
الأمير عبدالعزيز الفيصل : الرياضة في المملكة تسير بخُطا ثابتة

طلال الغامدي (صدى):
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس وفد المملكة المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الـ32 (طوكيو2020) أهمية وجود المملكة العربية السعودية في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يجتمع من خلاله أبرز الرياضيين في العالم.

وأبان سموه في تصريح لدى وصوله اليوم إلى العاصمة اليابانية طوكيو أن المشاركة السعودية في هذه الدورة -التي تُعد أكبر بعثة سعودية من حيث عدد الألعاب المشاركة في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية- دليل على أن الرياضة السعودية تسير بخُطا ثابتة نحو الأمام في ظل الدعم غير المحدود الذي يتمتع به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة وفق رؤية المملكة 2030.

وأشار سمو الأمير عبدالعزيز الفيصل إلى أن اللجنة الأولمبية العربية السعودية -بالتنسيق مع اتحادات القدم وألعاب القوى والرماية والتجديف وكرة الطاولة والجودو والكاراتيه والسباحة- أعدّت المشاركين وفق برنامج تدريبي مخصّص لدورة الألعاب الأولمبية، متمنياً أن يتم تحقيق النتائج المرجوة من هذه المشاركة.

من جهة أخرى عُقدت اليوم في العاصمة اليابانية طوكيو أعمال الجلسة الـ138 للجنة الأولمبية الدولية بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان عضو اللجنة الأولمبية الدولية العضو الرسمي لوفد المملكة المشارك بالأولمبياد، ورئاسة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ، وحضور رئيس الوزراء الياباني يوشيدا سوغا.

وناقش الاجتماع التقرير السنوي المالي والإداري للأولمبية الدولية، وبرامج الدعم المقدمة للجان الوطنية، وأثر جائحة "كوفيد19” على العالم والرياضة بشكل خاص.

وعلى صعيد آخر أدّت البعثة السعودية ووفود لجان الدول الإسلامية صلاة عيد الأضحى المبارك في القرية الرياضية بمشاركة عدد من المسؤولين واللاعبين.

وفي جانب المشاركة السعودية واصل المنتخب الأولمبي تدريباته اليومية بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، واشتملت على الجوانب التكتيكية والفنية من حيث بناء الهجمات من وسط الملعب واللعب في المساحات الضيّقة ، فيما أجرى لاعب منتخب كرة الطاولة علي الخضراوي تدريباته اليومية تحت إشراف المدرب يوسف ربيع، وكذلك أجرى ربّاعا المنتخب محمود آل حميد وسراج آل سليم تدريباتهما تحت قيادة المدرب عبدالمجيد بو لحية.

القيادة الرشيدة
الرياضة السعودية
البعثة السعودية
الأمير عبدالعزيز الفيصل

التعليقات

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أحدث التعليقات

بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة
اسيرالاقدار
لا بطولات وترتيب بعيد عن الثلاثه الاوائل وديون وممنوعين من التسجيل وتخبطات وتعاقدات ملخبطه على الورق بس وحالتهم حاله وبعد لهم وجوووه يتمرقصوا هههههههههههههههههههههههههههههه...
أبو مبارك
اقسم بالله اني ضحكت الين ماقلت آه يبطني
خالد
يجب أن تحاسب وتحاكم وتسجن لأنها خائنه ولصه وقليلة أصل .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن

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