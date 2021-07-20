نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

وكيل محافظة الحرث ورئيس مركز الخشل يتقدمان المصلين في عيد الاضحى

منذ 13 ساعة
1030
وكيل محافظة الحرث ورئيس مركز الخشل يتقدمان المصلين في عيد الاضحى

علي محنشي (صدى):
أدى جموع من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الحرث يتقدمهم وكيل المحافظة الاستاذ عبده مجرشي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وبعد أداء الصلاة تبادل الجميع تهاني العيد السعيد .

من جهة أخرى تقدم رئيس مركز الخشل الأستاذ بندر بن ناصر بن لبده، جموع المصلين في صلاة عيد الاضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين ومشايخ وأعيان المركز وبعد أداء الصلاة قام " بن لبده " باستقبال المهنئين من المشائخ والمواطنين في المركز

حيث قام بزيارة لعدد من الجهات الحكومية وعدد من مشائخ المركز هنأهم خلالها بعيد الاضحى المبارك . راجيا الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

بوحمدان
كل دولة يكثر فيها الفقر والبطالة راح تكون معرضة لثورات الشعوب، الشعب يسكت ثم ينفجر بأي لحظة
اسيرالاقدار
لا بطولات وترتيب بعيد عن الثلاثه الاوائل وديون وممنوعين من التسجيل وتخبطات وتعاقدات ملخبطه على الورق بس وحالتهم حاله وبعد لهم وجوووه يتمرقصوا هههههههههههههههههههههههههههههه...
أبو مبارك
اقسم بالله اني ضحكت الين ماقلت آه يبطني
خالد
يجب أن تحاسب وتحاكم وتسجن لأنها خائنه ولصه وقليلة أصل .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ماشاء الله تبارك الرحمن

أخر الأخبار

الشيخ المُطلق: المصافحة في زمن كورونا لا تجوز (فيديو)
الشيخ المُطلق: المصافحة في زمن كورونا لا تجوز (فيديو)
منذ 11 دقيقة 1139
المحكمة الاتحادية الألمانية تصدر قرار بتعويض مالكي سيارات فولكس فاجن
المحكمة الاتحادية الألمانية تصدر قرار بتعويض مالكي سيارات فولكس فاجن
منذ 28 دقيقة 1166
الصحة: جرعات لقاح كورونا وصلت لـ 23 مليون جرعة
الصحة: جرعات لقاح كورونا وصلت لـ 23 مليون جرعة
منذ 38 دقيقة 1236
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج
الأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي مديري القطاعات الأمنية وقادة قوات أمن الحج
منذ 42 دقيقة 1268
الأمير عبدالعزيز الفيصل : الرياضة في المملكة تسير بخُطا ثابتة
الأمير عبدالعزيز الفيصل : الرياضة في المملكة تسير بخُطا ثابتة
منذ 48 دقيقة 1190
وفاة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
وفاة صاحبة السمو الأميرة نوف بنت خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود
منذ 55 دقيقة 1332
بالفيديو .. فريق مختص ينظف ويُعقم سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة
بالفيديو .. فريق مختص ينظف ويُعقم سطح الكعبة المشرفة في 20 دقيقة
منذ 58 دقيقة 1248
بالفيديو.. لاعبو النصر يحتفلون بعيد الأضحى بالرقص والبخور
بالفيديو.. لاعبو النصر يحتفلون بعيد الأضحى بالرقص والبخور
منذ ساعة 1525
مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
منذ ساعة 1330
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
منذ ساعة 1678