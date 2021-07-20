وكيل محافظة الحرث ورئيس مركز الخشل يتقدمان المصلين في عيد الاضحى

علي محنشي (صدى):
أدى جموع من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك في محافظة الحرث يتقدمهم وكيل المحافظة الاستاذ عبده مجرشي وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وبعد أداء الصلاة تبادل الجميع تهاني العيد السعيد .
من جهة أخرى تقدم رئيس مركز الخشل الأستاذ بندر بن ناصر بن لبده، جموع المصلين في صلاة عيد الاضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين ومشايخ وأعيان المركز وبعد أداء الصلاة قام " بن لبده " باستقبال المهنئين من المشائخ والمواطنين في المركز
حيث قام بزيارة لعدد من الجهات الحكومية وعدد من مشائخ المركز هنأهم خلالها بعيد الاضحى المبارك . راجيا الله أن يديم على هذا الوطن الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.