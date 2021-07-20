نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم

منذ 7 دقائق
1229
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم

الرياض (صدى):
إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 23 / 1 / 1443هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره معالي وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات، أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات، وذلك على النحو التالي:

أولاً: تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة للمقيمين الموجودين خارج المملكة في الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

ثانيًا: تمديد صلاحية تأشيرات الزيارة للزائرين الموجودين خارج المملكة من الدول التي يتم تعليق القدوم منها نتيجة تفشي فيروس كورونا فيها، ليكون إلى تاريخ 23 / 1 / 1443 هـ الموافق 31 / 8 / 2021م.

الجوازات
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بعيد * الأضحى * نهَنّي * مَلِيكَنا * رَاعي * الجود✍🏻 نَسل * الأحرار *...
جاري مطووع … عيب
قالك ماحد بيتزوجها ما قالك لا تعالج زوجتي ….. تزوجت بالمطوع بعد خطأ طبي حصل للزوجة!!! ههههه
جاري مطووع … عيب
قالك ماحد بيتزوجها ما قالك لا تعالج زوجتي …..تزوجت بالمطوع بعد خطأ طبي حصل للزوجة!!! ههههه
أبوخالد-أبها.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها،...
نضال فؤاد
سلامات

أخر الأخبار

مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
منذ دقيقة 1030
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
منذ 7 دقائق 1229
بالفيديو.. الانتهاء من نماذج جديدة بديلة عن الخيام في المشاعر
بالفيديو.. الانتهاء من نماذج جديدة بديلة عن الخيام في المشاعر
منذ 12 دقيقة 1231
العثور على جثة شاب وفتاة في حالة تعفن بعد علاقة جنسية داخل سيارة
العثور على جثة شاب وفتاة في حالة تعفن بعد علاقة جنسية داخل سيارة
منذ 17 دقيقة 401
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله
منذ 27 دقيقة 1286
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر
منذ 56 دقيقة 784
وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري
وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري
منذ ساعة 1272
وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج
وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج
منذ ساعة 2255
ذبح سيدة داخل شقتها في أول أيام العيد
ذبح سيدة داخل شقتها في أول أيام العيد
منذ ساعة 1037
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
منذ ساعة 1331