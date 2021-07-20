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بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله

منذ 27 دقيقة
1286
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله

مكة المكرمة (صدى):
وجه حاج يمني من مسجد نمرة رسالة إلى الذين يقومون باستغلال الاجراءات الاحترازية الأمنية والصحية في الطعن في المملكة.

وقال :"اتقوا الله عز وجل، إن هذه البلاد حافظة ورعاية للتوحيد وللعقيدة، فلا وثن فيها ولا مشعوذ ولا دجال فيها"، وذلك بحسب حديثه مع الإعلامي "عبدالله العنزي".

وأضاف أن المملكة تشدد على الإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة الإنسان وحمايته، داعيًا للنظر إلى الهند وما سببته فيروس كورونا من وفيات عديدة به.

وأشاد بتنظيم موسم الحج لهذا العام، مضيفا أن المملكة محسودة من أعدائها، وأنه لا ينبغي على المرء أن يشارك في هذا الفساد ضد المملكة.

وأكد أنه شاهد أشياء لم يشاهدها من قبل، حيث وجد الوزراء يتفقدون الحجاج، ويسألون عن أرائهم، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المملكة، داعيًا الجميع بعدم تصديق ما يروج له أعداء المملكة.

وقدم شكره إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والوزراء والمسؤولين نظير جهودهم ورعايتهم بموسم الحج لهذا العام.

المملكة
الحج
كورونا
فيروس كورونا
جائحة كورونا

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