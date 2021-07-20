إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر

خالد الظفيري (صدى):
تواصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مع الفنانة إلهام الفضالة من أجل حسم ما تم تداوله عن اعتبارها زوجة ثانية للفنان الكويتي شهاب جوهر.
وأوضحت "العيدان" أنها تواصلت مع "الفضالة" عبر بريدها الخاص على أنها واحدة من المتابعات وكتبت معلقة: "ثروباك لما دخلت على إلهام الفضالة أهاوشها وردت علي".
وقالت "إلهام" في ردها أن زوجها شهاب جوهر "مطلق" وأن مشاكله مع زوجته بدأت منذ عامين، مشيرة إلى أنه أكد لها عندما طلبها للزواج أنه ليس هناك علاقة تجمع بزوجته السابقة.
وتابعت: "الريال مطلق، عندهم مشاكل من سنتين يعني من قبل لا يعرفني، ولما خطبني قالي مطلق وتأكدت يالله وافقت".
وجاء ذلك بعد ما تعرضت له إلهام الفضالة من هجوم وانتقادات بسبب ما تردد حول كونها زوجة ثانية للفنان الكويتي شهاب جوهر.