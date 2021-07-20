نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر

منذ 56 دقيقة
784
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر

خالد الظفيري (صدى):
تواصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان، مع الفنانة إلهام الفضالة من أجل حسم ما تم تداوله عن اعتبارها زوجة ثانية للفنان الكويتي شهاب جوهر.

وأوضحت "العيدان" أنها تواصلت مع "الفضالة" عبر بريدها الخاص على أنها واحدة من المتابعات وكتبت معلقة: "ثروباك لما دخلت على إلهام الفضالة أهاوشها وردت علي".

وقالت "إلهام" في ردها أن زوجها شهاب جوهر "مطلق" وأن مشاكله مع زوجته بدأت منذ عامين، مشيرة إلى أنه أكد لها عندما طلبها للزواج أنه ليس هناك علاقة تجمع بزوجته السابقة.

وتابعت: "الريال مطلق، عندهم مشاكل من سنتين يعني من قبل لا يعرفني، ولما خطبني قالي مطلق وتأكدت يالله وافقت".

وجاء ذلك بعد ما تعرضت له إلهام الفضالة من هجوم وانتقادات بسبب ما تردد حول كونها زوجة ثانية للفنان الكويتي شهاب جوهر.

 

طلاق
زوجة ثانية
مي العيدان
إلهام الفضالة
شهاب جوهر

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بعيد * الأضحى * نهَنّي * مَلِيكَنا * رَاعي * الجود✍🏻 نَسل * الأحرار *...
جاري مطووع … عيب
قالك ماحد بيتزوجها ما قالك لا تعالج زوجتي ….. تزوجت بالمطوع بعد خطأ طبي حصل للزوجة!!! ههههه
جاري مطووع … عيب
قالك ماحد بيتزوجها ما قالك لا تعالج زوجتي …..تزوجت بالمطوع بعد خطأ طبي حصل للزوجة!!! ههههه
أبوخالد-أبها.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها،...
نضال فؤاد
سلامات

أخر الأخبار

مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
منذ دقيقة 1026
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
منذ 6 دقائق 1222
بالفيديو.. الانتهاء من نماذج جديدة بديلة عن الخيام في المشاعر
بالفيديو.. الانتهاء من نماذج جديدة بديلة عن الخيام في المشاعر
منذ 11 دقيقة 1227
العثور على جثة شاب وفتاة في حالة تعفن بعد علاقة جنسية داخل سيارة
العثور على جثة شاب وفتاة في حالة تعفن بعد علاقة جنسية داخل سيارة
منذ 16 دقيقة 396
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله
منذ 27 دقيقة 1278
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر
منذ 56 دقيقة 784
وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري
وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري
منذ ساعة 1272
وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج
وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج
منذ ساعة 2255
ذبح سيدة داخل شقتها في أول أيام العيد
ذبح سيدة داخل شقتها في أول أيام العيد
منذ ساعة 1032
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
منذ ساعة 1330