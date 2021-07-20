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معالي الفضلي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منذ 7 ساعات
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معالي الفضلي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سعيد العجل (صدى):
رفع معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلا الله -عز وجل - أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها عاى هذه البلاد وشعبها بالأمن والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسموولي عهده الأمين -أيدهما الله -.

وأشار معاليه إلى الجهود التي تبذلها الدولة بكافة قطاعاتها في سبيل إنجاح موسم الحج ؛ منوهاً معاليه بحرص القيادة – أيدها الله -  على سلامة الحجاج وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما أشار معاليه إلى ماتقدمة الوزارة في سياق جهود الدولة من خلال منظومة البيئة والمياه والزراعة من خدمات في كل من :مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعرالمقدسة ؛ لاسيما في مجال البيئة والإصحاح البيئي والأرصاد ؛والمياه وخدماتها ؛وتقديم الخدمات المحجرية والبيطرية؛ والمشاركة مع الجهات المعنيةفيمايتعلق بمشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي ؛ إضافة الى التنسيق والمتابعة مع كافة الجهات المعنية فيما يتعلق بالخدمات الأخرى ذات العلاقة بعمل الوزارة .

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