نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مستشفى صامطة العام يعايد مرضى الرعاية المنزلية

منذ 12 ساعة
1099
مستشفى صامطة العام يعايد مرضى الرعاية المنزلية

علي محنشي (صدى):
نفذ مستشفى صامطة العام ممثلة بقسم الرعاية المنزلية مبادرة عيديه لمرضى الزهايمر في منازلهم وذلك من خلال توزيع بطاقات عيدية مسبقة الدفع على المرضى في منازلهم وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 70 مريضاً

وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات صحة جازان للاهتمام بالمرضى وتسليمهم البطاقات وتوزيع الهدايا عليهم أثناء الزيارات المنزلية ومشاركتهم فرحة العيد.

وقد أشاد ذوو المرضى بهذه المبادرة معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي رسمت البسمة على محيا المرضى الجدير بالذكر أن عدد الزيارات التي نفذها قسم الرعاية المنزلية الشهرية 420 زياراة ميدانية وافتراضية بمعدل 210 زيارة لكل فريق ويخدم الفريق حاليًا مايقارب 209 مريض من محافظة صامطة والقرى التابعة لها.

بالإضافة إلى أن فرق الرعاية المنزلية بمستشفى صامطة العام قدم لقاحات كورونا كوفيد_19 لأكثر من400 مريض ومرافق في منازلهم إضافة لتقديم الإرشادات والنصائح المتعلقة بالاحترازات الوقائية في مواجهة كورونا.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بعيد * الأضحى * نهَنّي * مَلِيكَنا * رَاعي * الجود✍🏻 نَسل * الأحرار *...
جاري مطووع … عيب
قالك ماحد بيتزوجها ما قالك لا تعالج زوجتي ….. تزوجت بالمطوع بعد خطأ طبي حصل للزوجة!!! ههههه
جاري مطووع … عيب
قالك ماحد بيتزوجها ما قالك لا تعالج زوجتي …..تزوجت بالمطوع بعد خطأ طبي حصل للزوجة!!! ههههه
أبوخالد-أبها.
قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها،...
نضال فؤاد
سلامات

أخر الأخبار

مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
مستشفى قوى الأمن تخصص أجهزة تبريد على الجسد للحجاج (فيديو)
منذ 53 ثانية 1019
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
"الجوازات" تمدد صلاحية الإقامات للوافدين وتأشيرات الزيارة والخروج والعودة آليا دون رسوم
منذ 6 دقائق 1217
بالفيديو.. الانتهاء من نماذج جديدة بديلة عن الخيام في المشاعر
بالفيديو.. الانتهاء من نماذج جديدة بديلة عن الخيام في المشاعر
منذ 11 دقيقة 1214
العثور على جثة شاب وفتاة في حالة تعفن بعد علاقة جنسية داخل سيارة
العثور على جثة شاب وفتاة في حالة تعفن بعد علاقة جنسية داخل سيارة
منذ 16 دقيقة 386
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله
بالفيديو .. حاج يمني يوجه رسالة قوية لمن يطعن في المملكة : اتقوا الله
منذ 27 دقيقة 1274
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر
إلهام الفضالة تحسم الجدل حول كونها زوجة ثانية لشهاب جوهر
منذ 55 دقيقة 765
وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري
وزير الحج : سيتم معالجة أي تجاوزات أو أخطاء مرصودة بالحج بشكل جذري
منذ ساعة 1263
وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج
وزير الطاقة: عالجنا بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج
منذ ساعة 2249
ذبح سيدة داخل شقتها في أول أيام العيد
ذبح سيدة داخل شقتها في أول أيام العيد
منذ ساعة 1028
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى
منذ ساعة 1330