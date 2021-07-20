مستشفى صامطة العام يعايد مرضى الرعاية المنزلية

علي محنشي (صدى):
نفذ مستشفى صامطة العام ممثلة بقسم الرعاية المنزلية مبادرة عيديه لمرضى الزهايمر في منازلهم وذلك من خلال توزيع بطاقات عيدية مسبقة الدفع على المرضى في منازلهم وقد استفاد من هذه المبادرة أكثر من 70 مريضاً
وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات صحة جازان للاهتمام بالمرضى وتسليمهم البطاقات وتوزيع الهدايا عليهم أثناء الزيارات المنزلية ومشاركتهم فرحة العيد.
وقد أشاد ذوو المرضى بهذه المبادرة معبرين عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية التي رسمت البسمة على محيا المرضى الجدير بالذكر أن عدد الزيارات التي نفذها قسم الرعاية المنزلية الشهرية 420 زياراة ميدانية وافتراضية بمعدل 210 زيارة لكل فريق ويخدم الفريق حاليًا مايقارب 209 مريض من محافظة صامطة والقرى التابعة لها.
بالإضافة إلى أن فرق الرعاية المنزلية بمستشفى صامطة العام قدم لقاحات كورونا كوفيد_19 لأكثر من400 مريض ومرافق في منازلهم إضافة لتقديم الإرشادات والنصائح المتعلقة بالاحترازات الوقائية في مواجهة كورونا.