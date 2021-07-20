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بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

منذ ساعة
1330
بالفيديو.. الثلاثي الجديد لـ سان جيرمان يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

وكالات (صدى):
نشر نادي باريس سان جيرمان مقطع فيديو يتضمن تهنئة الثلاثي الجديد للنادي المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

وظهر في الفيديو الذي نشره النادي على حسابه الرسمي على "تويتر" اللاعبين الثلاثة وهم يهنئون المسلمين بعيد الأضحى باللغة العربية قائلين: "عيد مبارك".

ويأتي ذلك بعدما أبرم النادي 4 صفقات كبرى في الانتقالات الصيفية الحالية تتضمنت التعاقد مع لاعبين من "ليفربول وريال مدريد وميلان وإنتر ميلان".

إنتر ميلان
نادي باريس سان جيرمان
جيانلويجي دوناروما
سيرخيو راموس
أشرف حكيمي

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بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة ، ✍🏻🇸🇦✍🏻: بعيد * الأضحى * نهَنّي * مَلِيكَنا * رَاعي * الجود✍🏻 نَسل * الأحرار *...
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