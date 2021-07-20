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النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

منذ 5 ساعات
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النائب العام يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

سعيد العجل (صدى):
‏رفع معالي النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال معالي النائب العام : أتشرف برفع أسمى آيات التهاني وخالص التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين أيدهما الله بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعادة الله عليهما بموفور الصحة والعافية، وباليمن والمسرات، وبمزيدٍ من العزة والتمكين.

‏‏وأردف المعجب بأن عيد الأضحى المبارك يهلّ علينا للمرة الثانية على التوالي والمملكة ودول العالم تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله واصلت ريادتها العالمية وإرادتها الراسخة في مواجهة هذه الجائحة، وبذلت الغالي والنفيس لتتويج صحة الفرد على هامة كل مواطن أو مقيم، وجعل ذلك على رأس أولوياتها، ومدّ يد العون للدول الأشد تضرراً في بوادر إنسانية غير مستغربة من حكومتنا الرشيدة أعزها الله متبنية روح الإخاء الإنساني، ناشرة القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة.

‏‏وثمّن معاليه حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله على إقامة حج هذا العام، وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم، وإقامة شعيرة الحج بشكل آمن وصحي، في ظل إجراءات احترازية وتدابير وقائية تضمن سلامة الحجاج وأمنهم الصحي، وسط خدمات وإمكانات مهيئة تمكنهم من أداء الحج بكل سهولة ومأمونية عالية.

‏‏واختتم معاليه سائلا الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بموفور الصحة والعافية، وأن يمدّ في عمرهما على طاعته ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ وطننا الغالي من كل سوء ومكروه، ويديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن نسكهم.

خادم الحرمين
ولي العهد
عيد الأضحى
النائب العام

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أبوخالد-أبها.
ولفت إلى أنه بعد مرور عام بدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، وتفاجأ بعد ذلك باستيلائها على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة...
شيخين1
اكيد ماسمعتي عن الدياثة حاولي تستفسري عنها وشوفي ابوك في اي خانة يكون قال ايش قال ملتزمة دينيا ماادري اي دين تقصد اعتقد كل...
شيخين1
وين طوابيرالسيارات ياكذوب
أبو عبدالله الحربي
وهذا الزعيم محمد بن سلمان زعيم كلمة صدق وامانه وشموخ نية وآلله سبحانه مع النيه رافع رأسي أنا سعودي بتوليك ⚘🙏
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خيرا الجزاء وأوفاه وأن يجعله...

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