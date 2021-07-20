مجمع إرادة بالرياض يمدد مواعيد زيارات الأسر لمرضاهم إلى 4 ساعات خلال أيام عيد الأضحى

بدر الحارثي (صدى):
أعلن مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض عن مواعيد زيارة الأسر لذويهم من المرضى المنومين خلال أيام العيد الثلاثة الأولى، حيث تم تمديدها إلى أربع ساعات، بحيث تبدأ من الساعة الرابعة عصرا وحتى الثامنة مساء، وشدد المجمع على ضرورة أن تكون الزيارات للمحصنين فقط حسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا) مع استمرار تفعيل الزيارات الافتراضية عبر الاتصال المرئي، منوهاً بأن الهدف من تمديد الزيارة ليتمكن النزلاء من قضاء وقت أكبر مع أسرهم والالتقاء بهم خلال أيام العيد، حيث تعد هذه الخطوة من العناصر المهمة في رحلة الشفاء التي يسعى لها النزيل وأسرته والعاملين في المجمع، ويشعر المريض خلالها بدعم أسرته له خلال فترة العلاج ما يولد لديه دافعية أكبر في التجاوب مع البرامج التي تقدم داخل المجمع.
من جهة أخرى نظم المجمع ممثلاً بقسم التأهيل الطبي والأنشطة وبالتعاون مع إدارة العلاقات والإعلام الصحي وإدارة الخدمات التمريضية وقسم المشاركة المجتمعية حفل معايدة لنزلاء المجمع والموظفين المناوبين حضره المدير التنفيذي بالنيابة الدكتور حسن بن رافع الشهري، والمساعد للخدمات الطبية بالنيابة الدكتور مهدي بن محمد العنزي والمساعد للخدمات المجتمعية والتوعية بالنيابة الأخصائي الاجتماعي بدر بن مرزوق المطيري وعدداً من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين المكلفين في العيد.
حيث قام الحضور بجولة على الأجنحة التنويمية في الأقسام النفسية وأقسام الإدمان، والأقسام النسائية، ونزلاء منزل منتصف الطريق للمتعافين من الإدمان، ونزلاء مركز الإخاء لناقهي الأمراض النفسية وأقسام الطب النفسي الجنائي مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تصب في مصلحة سلامة الجميع ، لتهنئتهم بعيد الأضحى المبارك وحثهم وتشجيعهم على الاستمرار في البرامج العلاجية والتأهيلية التي تقدم ليعودوا لمجتمعهم أعضاء نافعين بإذن الله.
وألقى عدد من النزلاء خلال الجولة كلمات ارتجالية وقصائد شعرية بهذه المناسبة السعيدة شكروا فيها العاملين بالمجمع على الاهتمام بهم ودعمهم خلال رحلة علاجهم والمشاركة معهم في الأعياد.
ونظم قسم الترفيه (نساء) برنامجا احتفالياً للنزيلات بهذه المناسبة تضمن العديد من الفقرات التي نالت استحسان النزيلات كما تم توزيع الهدايا والحلويات عليهن.
وبهذه المناسبة أوضح المدير التنفيذي بالنيابة الدكتور حسن الشهري أن ما تم تقديمه يعتبر واجب إنساني لمشاركة المرضى فرحتهم بالعيد، مشددا على الدور الكبير لمثل هذه المناسبات في دعم المرضى وبالتالي المساهمة في إنجاح البرامج العلاجية والتأهيلية المقدمة لهم ، ومقدماً شكره وتقديره لكافة المشاركين في المعايدة من الموظفين معتبرا أن تركهم لأسرهم والحضور للمجمع لمشاركة النزلاء في هذه المناسبة خطوة إيجابية في دعم إخوانهم المرضى كما قدّم شكره وتقديره لجميع الفرق التطوعية المشاركة في هذه الفعاليات داعيا الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.
فيما ذكرت رئيس قسم التأهيل الطبي والأنشطة بالنيابة الأخصائية سارة بنت محمد الغامدي ، بأن القسم قام بإعداد برنامج زمني للفعاليات والاحتفالات بدأت من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وسيستمر حتى اليوم التاسع عشر من الشهر ذاته كأطول سلسة فعاليات واحتفالات تنظم بالمجمع خلال فترة عيد الأضحى المبارك مع الأخذ بالاعتبار الاحترازات الوقائية والتباعد ولبس الكمامة والفحص البصري بالتعاون مع الطاقم الطبي والتمريضي بالمجمع، حيث تهدف هذه البرامج إلى تطوير التواصل الاجتماعي لدى النزلاء والنزيلات مع الآخرين والتخفيف من القلق والحصر النفسي والانعزال الاجتماعي والتقليل من مستوى الاكتئاب والتأكيد على الجوانب والقيم الدينية حيث تقدم لهم برامج يشارك فيها كافة النزلاء والنزيلات على فترتين صباحية للأجنحة النسائية ومسائية للأجنحة الرجالية (إدمان، نفسية) داخل المجمع وخارجة وتشمل مسابقات ثقافية وألعاب مختلفة وحفلات شواء وسيتم توزيع الهدايا والجوائز على المشاركين وذلك بمشاركة عدة فرق تطوعية.