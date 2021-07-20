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بالفيديو.. أوبئة أدت إلى توقف الحج 40 مرة على مر التاريخ

منذ 26 دقيقة
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بالفيديو.. أوبئة أدت إلى توقف الحج 40 مرة على مر التاريخ

مكة المكرمة (صدى):
تعرض الحج للإيقاف 40 مرة على مرة التاريخ لأسباب أمنية ووقائية بسبب انتشار الأوبئة.

وبدأ ذلك في عام 357 هجريًا عندما انتشر داء الماشية فعصف بأرواح الحجاج وقتل كثيرًا منهم قبل وصول مكة وآخرين بعد عودتهم للحج، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

أما في عام 1229هـ تفشى الطاعون في حجاج بيت الله وأهالي منطقة الحجاز وتم إيقاف حج هذا العام وتوقف معه الطواف حول الكعبة لأيام عدة.

وشهد موسم الحج عام 1246 هـ تفشي وباء قادم من الهند أجهز على ثلاثة أرباع الحجاج آنذاك وتم إيقاف الحج.

ومنذ عام 1256 وحتى عام 1266 هجريًا شهد الحج مواسم متقطعة لتفشي وباء الكوليرا الذي بلغ ضحاياه 15 ألف و 30 ألف مصاب؛ لعدم الإلتزام باجراءات الصحية وعدم وجود الوعي كان عاملاً هامًا لانتشار الأوبئة.

 

الحج
الكوليرا
أسباب أمنية
الطاعون
أوبئة
أسباب وقائية

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
ولفت إلى أنه بعد مرور عام بدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، وتفاجأ بعد ذلك باستيلائها على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة...
شيخين1
اكيد ماسمعتي عن الدياثة حاولي تستفسري عنها وشوفي ابوك في اي خانة يكون قال ايش قال ملتزمة دينيا ماادري اي دين تقصد اعتقد كل...
شيخين1
وين طوابيرالسيارات ياكذوب
أبو عبدالله الحربي
وهذا الزعيم محمد بن سلمان زعيم كلمة صدق وامانه وشموخ نية وآلله سبحانه مع النيه رافع رأسي أنا سعودي بتوليك ⚘🙏
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خيرا الجزاء وأوفاه وأن يجعله...

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