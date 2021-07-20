نصائح لعدم اكتساب وزن زائد في عيد الأضحى

أميرة خالد (صدى):
قدم أطباء نصائح، للحماية من اكتساب وزن زائد مع ولائم عيد الأضحى، حيث يكثر فيها اللحوم، والنشويات، والحلويات، مما قد يعرض المرء لاكتساب المزيد من الوزن الزائد.
وذكر الأطباء أن يجب تناول اللحوم المشوية أو المسلوقة التي تحتوي على كميات قليلة من السعرات الحرارية.
وأكدوا على ضرورة تجنب السكريات والحلويات، واللحوم المقلية بالزيت أو السمن، وتقليل تناول أجزاء الأضحية الدسمة الغنية بالدهون، لأنها تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول وتراكم الدهون داخل الجسم.
وحذر من الجلوس دون حركة بعد ولائم العيد، لأن ذلك يؤدي إلى شعور المرء بالخمول، والأفضل بعد تناول الطعام ممارسة أي أنشطة، والإكثار من شرب المياه.
بالإضافة إلى اخذ قسط كاف من النوم، حيث ثبت أن الذين لا ينامون بشكل جيد يرتفع لديهم مستويات هرمون الجوع.