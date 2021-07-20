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ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

منذ ساعة
1494
ضبط 77 مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج

منى (صدى):
صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ بأنه تم ضبط (77) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتُّخذت الإجراءات النظامية بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، ومزدلفة، وعرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، وستُتَّخذ الإجراءات النظامية بحقهم.

مخالفا
قوات أمن الحج
الإجراءات النظامية
تصريح للحج

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أبوخالد-أبها.
ولفت إلى أنه بعد مرور عام بدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، وتفاجأ بعد ذلك باستيلائها على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة...
شيخين1
اكيد ماسمعتي عن الدياثة حاولي تستفسري عنها وشوفي ابوك في اي خانة يكون قال ايش قال ملتزمة دينيا ماادري اي دين تقصد اعتقد كل...
شيخين1
وين طوابيرالسيارات ياكذوب
أبو عبدالله الحربي
وهذا الزعيم محمد بن سلمان زعيم كلمة صدق وامانه وشموخ نية وآلله سبحانه مع النيه رافع رأسي أنا سعودي بتوليك ⚘🙏
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خيرا الجزاء وأوفاه وأن يجعله...

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