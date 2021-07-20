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أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين

منذ 14 ساعة
1474
أمير عسير يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ويستقبل المهنئين

أبها (صدى):
رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: يطيب لي بكل معاني الفرح والولاء والوفاء باسمي واسم أهالي منطقة عسير، أن أرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤٢، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعواماً عديدة وأزمنة مديدة وأنتم تنعمون بمزيد من الصحة والعافية لمواصلة مسيرة الخير والنماء بعون الله وتوفيقه والمملكة - ولله الحمد - تؤدي دورها الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين ورعاية الأماكن المقدسة وخدمة الحجاج.

من جهة أخرى، استقبل سمو أمير منطقة عسير، في الصالة الملكية بحي الخالدية بأبها، جموع المهنئين بعيد الأضحى المبارك، من أصحاب المعالي والفضيلة والقضاة ومنسوبي وزارتي الدفاع والداخلية وأمن الدولة من القيادات والضباط ومديري الإدارات الحكومية.

وبادل سموه الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة السعيدة، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبة على المملكة وهي تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة، وأن يتقبل من الحجيج حجّهم وأن يمنّ عليهم بالعودة لأهلهم سالمين غانمين.

 

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبوخالد-أبها.
ولفت إلى أنه بعد مرور عام بدأت بينهما خلافات زوجية انتهت بالطلاق، وتفاجأ بعد ذلك باستيلائها على كل ما يملك من خلال الوكالة العامة...
شيخين1
اكيد ماسمعتي عن الدياثة حاولي تستفسري عنها وشوفي ابوك في اي خانة يكون قال ايش قال ملتزمة دينيا ماادري اي دين تقصد اعتقد كل...
شيخين1
وين طوابيرالسيارات ياكذوب
أبو عبدالله الحربي
وهذا الزعيم محمد بن سلمان زعيم كلمة صدق وامانه وشموخ نية وآلله سبحانه مع النيه رافع رأسي أنا سعودي بتوليك ⚘🙏
أبو عبد الرحمن ✍️
أسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مغفورا وأن يجزي حكومة خادم الحرمين الشريفين خيرا الجزاء وأوفاه وأن يجعله...

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