صالح الراشد يرد على اتهامات تشبّهه بالنساء: "مدعون وأفّاقون"

متابعة_أميرة خالد (صدى):
ردّ المذيع صالح الراشد على اتهامات البعض له بادعاء الأنوثة، في حركاته ومظهره، وطريقة حديثه الناعمة التي يتحدث بها.
وقال الراشد بأنهم مدعون وأفّاقون وممثلون، وليسوا حقيقيين مثله، بل إنهم يستحقون جوائز أوسكار في التمثيل، لأنهم يدعون أنهم محافظون، بينما هم من الداخل على النقيض، مبينا أن هذه الطريقة ليست نعومة، ولكنها فقط تأدب.
وأكد أنه يمثل شريحة كبرى من الشباب في الخليج ولبنان، ولكنهم ليسوا بمشهورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنه يرغب في عيش سنه وحياته بصورة طبيعية تلائم سنه، فيطوّل شعره، لأنه حاليًا يحتفظ به، بينما بعد عشر سنوات قد يفقده.
ووجه الشكر للمتنمرين عليه قائلا: "لولاهم ما كنت بشتهر وبصير ترند وباخد فلوس.. وأحيانا كنت أحاول أتكلم مع أحدهم عشان أعرف شو مشكلته وتبين لي أنهم أشخاص كتير ضعفاء.. وفي الكويت رفعت قضايا أكثر من مرة وربحت فلوس".
وأشار صالح الراشد إلى أنه يعيش قصة حب حاليًا، مع فتاة خليجية وصفها بأنها: "موجودة ومش موجودة" على حد وصفه، مبينا أنه سيدخل القفص الذهبي خلال العام الجاري 2021، مؤكدًا أن العام لم ينتهِ بعد، وسوف يعلن خبر ارتباطه قريبًا.