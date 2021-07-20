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رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر

منذ 8 دقائق
1255
رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر

وكالات (صدى):
عاش رئيس هايتي الراحل جوفينيل مويز، لحظات صعبة، قبل قتله حيث كان يستغيث من قاتليه.

وقال هايتي قبل وفاته "أحتاج لمساعدتك الآن. حياتي في خطر، تعالوا أنقذوني.. إنهم يطلقون النار قرب المنزل. قم بحشد الناس".

وجاء ذلك خلال اتصال الرئيس مويز عند الواحدة والنصف فجر يوم 7 يوليو الجاري بقائد الشرطة وضابط بالقوة التكتيكية يطلب منهما نجدته.

وتوجه قائد الشرطة إلى منزل "مويز"، ليتضح أن منزل الرئيس تعرض لإطلاق نار قبل 4 دقائق من مكالمته الأولى.

وحين وصل رجال الشرطة لمنزل الرئيس القتيل وجدوه "ملقى على الظهر غارقا في دمائه بغرفة نومه".

ليس هذا فحسب بل تبين أن جثته بها 12 رصاصة في الجبهة والصدر والفخذ والبطن لكن الغريب أن "عينه اليسرى مقتلعة".

ويرتبط اقتلاع العين في هذا البلد بـ"أعمال شعوذة" تحرم القتيل من رؤية قاتله من العالم الآخر.

النار
هايتي
رئيس هايتي
جوفينيل مويز

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ليس بنجاح خسران ألله مطلع اجعل يقينك وقدرة العظيم سبحانه ويقينك أن ألله مطلع 🙏
د محمد ماجد بخش
ترقص وتنقص وتقنص وتقانص وتقتنص
د محمد ماجد بخش
جيش مصر الأعظم لازم يشارك في البحر الأحمر من تحت لازم تعني لا بد له من المشاركة العربية بمجهود غير حربي
فهد بن فايز الشهري
بالتوفيق بإذن الله لجميع الكوادر النسائية
سعيد العمري
الله يرزقه ونشاء الله ينفتح له رزق

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