بالفيديو.. إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"

وكالات (صدى):
خرجت عشرات النساء للهتاف ضد المرشد علي خامنئي غرب العاصمة طهران، على الرغم من القبضة الحديدية للأجهزة الأمنية الإيرانية
وبين مقطع مصور نشره ناشطون صباح اليوم، العشرات من الإيرانيات وهن يهتفن ضد خامنئي وولاية الفقيه.
وهتف العشرات من الإيرانيات داخل محطة منطقة "صادقية"، غرب طهران، بـ"الموت لمبدأ ولاية الفقيه"، في إشارة لامتعاض الإيرانيين من النظام الذي يمسك بزمام الأمور منذ عام 1979.
وتكتظ منطقة "صادقية" بالسكان في غرب طهران، وهي واحدة من أكثر المراكز التجارية والسكنية ازدحاماً، وتعد واحدة من أكثر المحطات ازدحاماً في طهران حيث يتقاطع بها خطا مترو طهران 2 و5، بحسب العين الإخبارية.
وكثرت في الآونة الأخيرة الهتافات ضد خامنئي الذي يحمله الإيرانيون الأوضاع السيئة من الناحية الاقتصادية والمعيشية.