نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك

منذ 13 ساعة
1402
رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك

سعيد العجل (صدى):
رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن والقيادة الرشيدة بالخير واليُمن والبركات.

وقال الدكتور العويسى "أتقدم بأسمى التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وأدعو الله أن يديم عليهما الصحة والعافية وأن يبقيهما ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء".

بعد أن استطاع ضيوف الرحمن الوقوف بعرفة بكل يسر وطمأنينة، وبدعم من مقامكم الكريم تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، و تكامل منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة.

ونقل د. العويسى نيابة عن منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي شكرهم للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي تقدمه من أجل رفعة الوطن ورخاء المواطن في كل المجالات التنموية ومن بينها المجال الإسعافي الذي حظي بدعم لا محدود على كافة المستويات من أجل النهوض به إلى المستويات المنشودة.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ليس بنجاح خسران ألله مطلع اجعل يقينك وقدرة العظيم سبحانه ويقينك أن ألله مطلع 🙏
د محمد ماجد بخش
ترقص وتنقص وتقنص وتقانص وتقتنص
د محمد ماجد بخش
جيش مصر الأعظم لازم يشارك في البحر الأحمر من تحت لازم تعني لا بد له من المشاركة العربية بمجهود غير حربي
فهد بن فايز الشهري
بالتوفيق بإذن الله لجميع الكوادر النسائية
سعيد العمري
الله يرزقه ونشاء الله ينفتح له رزق

أخر الأخبار

رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر
رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر
منذ 8 دقائق 1251
صالح الراشد يرد على اتهامات تشبّهه بالنساء: "مدعون وأفّاقون"
صالح الراشد يرد على اتهامات تشبّهه بالنساء: "مدعون وأفّاقون"
منذ 17 دقيقة 425
بالفيديو.. إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"
بالفيديو.. إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"
منذ 38 دقيقة 1509
سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3
سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3
منذ 57 دقيقة 1654
تحديد مواعيد دور الـ16 من ‎دوري أبطال آسيا
تحديد مواعيد دور الـ16 من ‎دوري أبطال آسيا
منذ ساعة 1717
بالفيديو ..الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات لاحتواء التلوث النفطي بعد غرق سفينة
بالفيديو ..الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات لاحتواء التلوث النفطي بعد غرق سفينة
منذ ساعة 1730
حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي
حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي
منذ ساعة 1611
ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي"
ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي"
منذ ساعة 1703
أطعمة صحية غنية بالبروتين
أطعمة صحية غنية بالبروتين
منذ ساعتين 1762
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
منذ ساعتين 1523