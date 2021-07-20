رئيس الهلال الأحمر يهنئ القيادة بحلول عيد الأضحى المبارك

سعيد العجل (صدى):
رفع رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال بن محمد العويسى أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الوطن والقيادة الرشيدة بالخير واليُمن والبركات.
وقال الدكتور العويسى "أتقدم بأسمى التهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولسمو سيدي ولي العهد الأمين -حفظهما الله- وأدعو الله أن يديم عليهما الصحة والعافية وأن يبقيهما ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام، وأن يديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والأمان والخير والرخاء".
بعد أن استطاع ضيوف الرحمن الوقوف بعرفة بكل يسر وطمأنينة، وبدعم من مقامكم الكريم تم توفير كل الإمكانات المادية والبشرية في جميع القطاعات الصحية والأمنية والخدمية، والارتقاء بمستوى الخدمات لضيوف الرحمن، و تكامل منظومة الجهود المخلصة التي تجلت فيها قدرة الإنسان السعودي على إدارة هذه المناسبة العظيمة.
ونقل د. العويسى نيابة عن منسوبي هيئة الهلال الأحمر السعودي شكرهم للقيادة الرشيدة على كل الدعم الذي تقدمه من أجل رفعة الوطن ورخاء المواطن في كل المجالات التنموية ومن بينها المجال الإسعافي الذي حظي بدعم لا محدود على كافة المستويات من أجل النهوض به إلى المستويات المنشودة.