سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3

وكالات (صدى):
أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن إطلاق اثنين من أهم وأفضل الهواتف الذكية هذا العام، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس في حدثها القادم.
وذكرت التقارير أن شركة سامسونج رائدة الهواتف الذكية سوف تعلن رسمياً عن اطلاق Galaxy Z Fold 3 فى حدث كبير دون تأكيد إطلاق Galaxy Z Flip 3 في نفس الموعد.
وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 بـ بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، وثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، تدعم ميزة التركيز التلقائي وتأتي بكاميرا بزوايا عرض واسعة.
كما يحتوي على الجهاز كاميرا أمامية أسفل الشاشة، بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى تأتي في الغطاء الخارجي بدقة 10 ميجابيكسل.