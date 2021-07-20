نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3

منذ 57 دقيقة
1654
سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3

وكالات (صدى):
أعلنت شركة سامسونج الكورية، عن إطلاق اثنين من أهم وأفضل الهواتف الذكية هذا العام، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3 في يوم 11 أغسطس في حدثها القادم.

وذكرت التقارير أن شركة سامسونج رائدة الهواتف الذكية سوف تعلن رسمياً عن اطلاق Galaxy Z Fold 3 فى حدث كبير دون تأكيد إطلاق Galaxy Z Flip 3 في نفس الموعد.

وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 بـ بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، وثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميجابكسل، تدعم ميزة التركيز التلقائي وتأتي بكاميرا بزوايا عرض واسعة.

كما يحتوي على الجهاز كاميرا أمامية أسفل الشاشة، بدقة 16 ميجابيكسل، وأخرى تأتي في الغطاء الخارجي بدقة 10 ميجابيكسل.

سامسونج
الهواتف الذكية
كاميرا
بطارية

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ليس بنجاح خسران ألله مطلع اجعل يقينك وقدرة العظيم سبحانه ويقينك أن ألله مطلع 🙏
د محمد ماجد بخش
ترقص وتنقص وتقنص وتقانص وتقتنص
د محمد ماجد بخش
جيش مصر الأعظم لازم يشارك في البحر الأحمر من تحت لازم تعني لا بد له من المشاركة العربية بمجهود غير حربي
فهد بن فايز الشهري
بالتوفيق بإذن الله لجميع الكوادر النسائية
سعيد العمري
الله يرزقه ونشاء الله ينفتح له رزق

أخر الأخبار

رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر
رئيس هايتي قبل مقتله: حياتي في خطر
منذ 7 دقائق 1246
صالح الراشد يرد على اتهامات تشبّهه بالنساء: "مدعون وأفّاقون"
صالح الراشد يرد على اتهامات تشبّهه بالنساء: "مدعون وأفّاقون"
منذ 17 دقيقة 425
بالفيديو.. إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"
بالفيديو.. إيرانيات يهتفن ضد خامنئي: "الموت للنظام"
منذ 38 دقيقة 1504
سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3
سامسونج تطلق هاتفا Galaxy Z Fold 3 و Galaxy Z Flip 3
منذ 57 دقيقة 1654
تحديد مواعيد دور الـ16 من ‎دوري أبطال آسيا
تحديد مواعيد دور الـ16 من ‎دوري أبطال آسيا
منذ ساعة 1717
بالفيديو ..الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات لاحتواء التلوث النفطي بعد غرق سفينة
بالفيديو ..الحكومة اليمنية تتخذ إجراءات لاحتواء التلوث النفطي بعد غرق سفينة
منذ ساعة 1728
حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي
حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي
منذ ساعة 1611
ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي"
ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي"
منذ ساعة 1703
أطعمة صحية غنية بالبروتين
أطعمة صحية غنية بالبروتين
منذ ساعتين 1762
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
منذ ساعتين 1523