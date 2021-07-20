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حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي

منذ ساعة
1611
حاج بعد إلقاء الجمرات: الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي

نايف السالم (صدى):
أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي قدمتها للمملكة لهم في حج هذا العام ، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حفاظا على صحتهم.

وقال أحد الحجاج بعد إلقاء الجمرات: "الإجراءات ميسرة مع التشديد على التباعد الاجتماعي في المخيمات والحرم المكي"

يذكر أن حجاج بيت الله الحرام توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، وشرعوا في رمي جمرة العقبة، اتباعًا لسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، ثم باتوا ليلتهم في "مزدلفة".

الحرم المكي
الجمرات
المخيمات

التعليقات

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أحدث التعليقات

أبو عبدالله الحربي
ليس بنجاح خسران ألله مطلع اجعل يقينك وقدرة العظيم سبحانه ويقينك أن ألله مطلع 🙏
د محمد ماجد بخش
ترقص وتنقص وتقنص وتقانص وتقتنص
د محمد ماجد بخش
جيش مصر الأعظم لازم يشارك في البحر الأحمر من تحت لازم تعني لا بد له من المشاركة العربية بمجهود غير حربي
فهد بن فايز الشهري
بالتوفيق بإذن الله لجميع الكوادر النسائية
سعيد العمري
الله يرزقه ونشاء الله ينفتح له رزق

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