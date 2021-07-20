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ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي"

منذ 31 دقيقة
1447
ياري مينا يعلق على "سخرية ميسي"

وكالات (صدى):
علق مدافع منتخب كولومبيا ياري مينا على اللقطة التي جمعته بزميله السابق في برشلونة الإسباني ليونيل ميسي.

ويذكر أن ميسي قد سخر من مينا بعد أن أهدر ركلة ترجيح، أهدت الفوز لمنتخب "راقصي التانغو" قبل أن يكمل مشواره ويتوج باللقب خلال مباراة كولومبيا مع الأرجنتين في نصف نهائي "كوبا أميركا"،

وقال ميسي: "لماذا لا ترقص الآن؟"، حيث ظهر مدافع إيفرتون الإنجليزي متسامحا تماما مع السخرية قائلا: "ما حدث مع ليو شيء يمكن أن يحدث في أي لحظة. هذه هي كرة القدم".

وتابع: "الحياة دوارة وتتيح فرصا للانتقام، لكنني هادئ لأنني أعرف أن ليو شخص رائع، مضيفا: "التقيته في برشلونة، وأشكره على الدعم الذي قدمه لي وسأحترمه دائما".

 

ميسي
برشلونة
إيفرتون
ياري

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعيد العمري
الله يرزقه
ابو علي
ثور والقانون لا يحمي المغفلين
Hfhjgftddh
ابو جود انت فكرت في خسائره ولا فكرت في الشخص اللي اصدمه هل هو بخير اومصاب او ميت زمن يادنيا العجائب
جاسم
ودي أصدق لكنها قويه أي دين وأي بطيخ نسيتي كل شوي وطالعه بفستان عاري وشفاف يكشف أكثر مما يستر حسبنا إلله ونعم الوكيل فيكي...
ناصر
شهداء باذن الله

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