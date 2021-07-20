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تنويه مهم من الخدمات الصحية بالجبيل بشأن مواعيد اللقاحات خلال عيد الأضحى

منذ ساعة
1694
تنويه مهم من الخدمات الصحية بالجبيل بشأن مواعيد اللقاحات خلال عيد الأضحى

نايف السالم (صدى):
أكد برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بوجود خطأ تقني بخصوص منصة "صحتي"، تمثل في إعطاء مواعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك رغم إغلاق مركز اللقاحات خلال إجازة العيد.

وأشار البرنامج إلى أن مركز اللقاحات بالحجاز سيكون مغلقا خلال إجازة العيد، ز أن المواعيد المحجوزة خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولتها إلى يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق أعلن البرنامج أن مركز لقاحات كورونا في مركز طب الأسرة بالحجاز سيكون مغلقا مع نهاية دوام يوم الخميس 5 ذي الحجة، على أن يستأنف عمله بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ 15 ذي الحجة.

الجبيل
الخدمات الصحية
صحتي
مواعيد اللقاحات

التعليقات

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أحدث التعليقات

سعيد العمري
الله يرزقه
ابو علي
ثور والقانون لا يحمي المغفلين
Hfhjgftddh
ابو جود انت فكرت في خسائره ولا فكرت في الشخص اللي اصدمه هل هو بخير اومصاب او ميت زمن يادنيا العجائب
جاسم
ودي أصدق لكنها قويه أي دين وأي بطيخ نسيتي كل شوي وطالعه بفستان عاري وشفاف يكشف أكثر مما يستر حسبنا إلله ونعم الوكيل فيكي...
ناصر
شهداء باذن الله

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