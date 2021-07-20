رانيا يوسف ترد على التصريح المنسوب لوالدها: "الجميع سيحاسب"

القاهرة (صدى):
علقت الفنانة المصرية رانيا يوسف على تصريحات منسوبة لوالدها سيد يوسف تحدث فيه عن تنشئتها الدينية والشديدة كونه رجل عسكري.
وقال في التصريح المتداول: " نشأتي العسكرية جعلت رانيا ملتزمة بالتعاليم الدينية والإنضباط".
في حين ردت رانيا يوسف قائلة :"الكلام ده ما حصلش خالص.. الفيديو موجود على حسابي في انستغرام.. اه تربيت تربية عسكرية في انني ملتزمة وبتحمل المسؤولية ومحترمة في مواعيدي وشغلي وبقول الكلمة.. لكن ما قلش الكالم التانية".
وأضافت : التربية الدينية مش حقيقة.. ما عرفش هم جابوا الكالم ده منين.. بس تمام الي عايز يلعب بالكلام كله حيتحاسب وكله حيترفع عليه قضايا.. أنا الفترة الجاية عندي مجموعة من المحاميين ربنا يقدرني عليهم.. ويقدرهم على الناس اللطيفة الي قاعدة فاضية ما ورهاش حاجة غير اللت والعجن"