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مشروبات تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

منذ 43 دقيقة
1792
مشروبات تساعد على الهضم بعد تناول اللحوم

أميرة خالد (صدى):
يعانى البعض من الشعور باضطرابات الجهاز الهضمى وعسر الهضم نتيجة لتناول الأطعمة الدسمة مثل اللحم الضأن والفتة وغيره في عيد الأضحى.

ويوجد بعض المشروبات التى يمكن الاستعانة بها فور الانتهاء من تناول الوجبات الدسمة ، وذلك لأجل تسهيل عملية الهضم والوقاية من الاضطرابات المزعجة، وفقا لموقع "Food.ndtv"، ومنها:

- الماء:

يساعد شرب الماء فى إتمام عملية الهضم بشكل سليم، نظرا لدوره فى تحسين حركة الأمعاء والتخلص من عسر الهضم

- شاى الزنجبيل:

يساعد على إتمام عملية هضم الأطعمة، وتهدئة حدة الشعور بالغثيان، كما يساهم فى تحسين حركة الأمعاء، وتقليل فرص الإصابة باضطرابات الجهاز الهضمى، فضلًا عن دوره فى المساعدة على حرق الدهون.

- النعناع:

يحتوى النعناع على المنثول الذى يساعد فى تخفيف حدة الاضطرابات الهضمية، ومن أبرزها الانتفاخ، وغازات البطن، إضافة إلى احتوائه على بعض المركبات التى من شأنها المساعدة على إرخاء الأنسجة فى الموجودة فى المسالك المعوية.

- خل التفاح:

إضافة ملعقة كبيرة من الخل فى كوب من الماء يساعد فى سهولة الهضم نظرا لاحتواء خل التفاح على البروبيوتيكات الصحية التى تساعد على تقوية الأمعاء واستعادة عملها.

عيد الأضحى
المشروبات
الأطعمة
الجهاز الهضمى

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وين تبيهم يذبحون وربي أنكم مسخره
ابوجود
سم الله واللحقه بالسكين خفف خسايرك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله خلصنها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سحس - فخر العرب
خساره للفن نجمه بهذا الحجم والله سوف يندم صاحب القرار .

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