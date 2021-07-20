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بايدن ينتقد منصات التواصل الاجتماعي: "تقتل الناس"

منذ 52 دقيقة
1457
بايدن ينتقد منصات التواصل الاجتماعي: "تقتل الناس"

واشنطن (صدى):
انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن منصات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، قائلًا : "تقتل الناس" بمعلومات خاطئة حول جائحة كورونا.

وقال بايدن: "إنهم يقتلون الناس - أعني أنهم في الحقيقة - انظروا، الوباء الوحيد الذي لدينا هو من بين غير الملقحين. وهم يقتلون الناس".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي قد انتقدت منصات وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذها إجراءات غير كافية بشأن المعلومات الخاطئة.

وقالت ساكي: "لماذا لا نشارك جميعًا في عملية تساعد في توفير معلومات دقيقة هناك؟"

وأضافت جين ساكي: "هناك حوالي 12 شخصًا ينتجون 65٪ من المعلومات الخاطئة المضادة للقاحات على منصات التواصل الاجتماعي".

بايدن
أمريا
لقاحات كورونا

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وين تبيهم يذبحون وربي أنكم مسخره
ابوجود
سم الله واللحقه بالسكين خفف خسايرك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله خلصنها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سحس - فخر العرب
خساره للفن نجمه بهذا الحجم والله سوف يندم صاحب القرار .

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