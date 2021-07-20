طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات الحالة الصحية لها وينفي شائعات "السحر الأسود"

القاهرة (صدى):
أعلن الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن أخر التطورات الصحية لها، مشيرًا إلى أن حالتها شبه مستقرة.
وقال الطبيب إن أمور الفنانة ياسمين عبد العزيز شبة مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.
وأكد الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز على أنها لم تدخل في غيبوبة وفقدت الوعي، مشيرًا إلى عدم إصدار شائعات وخرافات حول مرض ياسمين عبدالعزيز وأنها تعرضت لسحر أسود.
وكان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أعلن أن رئاسة الجمهورية تتابع الوضع الصحي لشقيقته عقب تعرضها لغيبوبة تامة خلال إجرائها عملية جراحية.