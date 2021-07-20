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طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات الحالة الصحية لها وينفي شائعات "السحر الأسود"

منذ ساعة
1104
طبيب ياسمين عبدالعزيز يكشف تطورات الحالة الصحية لها وينفي شائعات "السحر الأسود"

القاهرة (صدى):
أعلن الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، عن أخر التطورات الصحية لها، مشيرًا إلى أن حالتها شبه مستقرة.

وقال الطبيب إن أمور الفنانة ياسمين عبد العزيز شبة مستقرة وأنها سوف تغادر المستشفى في القريب العاجل.

وأكد الطبيب المعالج للفنانة ياسمين عبدالعزيز على أنها لم تدخل في غيبوبة وفقدت الوعي، مشيرًا إلى عدم إصدار شائعات وخرافات حول مرض ياسمين عبدالعزيز وأنها تعرضت لسحر أسود.

وكان وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، قد أعلن أن رئاسة الجمهورية تتابع الوضع الصحي لشقيقته عقب تعرضها لغيبوبة تامة خلال إجرائها عملية جراحية.

فن
سحر أسود
الحالة الصحية
ياسمين عبد العزيز

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وين تبيهم يذبحون وربي أنكم مسخره
ابوجود
سم الله واللحقه بالسكين خفف خسايرك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله خلصنها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سحس - فخر العرب
خساره للفن نجمه بهذا الحجم والله سوف يندم صاحب القرار .

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