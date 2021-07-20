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مواصفات وأسعار سيارة فئات بيجو 3008 موديل 2022

منذ ساعة
1570
مواصفات وأسعار سيارة فئات بيجو 3008 موديل 2022

متابعة_أميرة خالد (صدى):
انطلقت بيجو 3008 موديل 2022 بثلاث فئات، وهي اس يو في تتمتع بشخصية بارزة مع أناقة وديناميكية وطابع استثنائي، حيث عدلت الشركة تصميم سياراتها بأسلوب أنيق أكثر من أي وقت مضى بهدف توفير تجربة قيادة حسية للسائقين .

تتميز جميع فئات السيارة بتصميم أنيق ومميز بخطوط منحوتة حادة لتحصل على شخصية أكثر حدة وأقوى من ما مضى، مع مصابيح أمامية وخلفيه LED كاملة الامامية تأتي بتصميم جديد لجميع الفئات والخلفية ثلاثية الابعاد وتحتوي بشبك أمامي ممتد بخطوط متناسقة مع المصابيح، واسم السيارة على الواجهة الأمامية، كما أن تصميم الصدام الجانبي يزيد الانسيابية والوقوف.

تحتوي فئات السيارة على جنوط من الألومنيوم مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، كما تتوفر الفئة العُليا بكشافات خلفية مقاومة للضباب، مع كشافات ليد تعمل بالنهار، وقضبان سقف من الفولاذ المصقول، كما تحتوي السيارة على مقصورة تتوفر بمواد ذات جودة عالية ومتنوعه، مع مقاعد جلد نابا بالون الأحمر أو الأسود ومقاعد السائق والراكب رياضية لراحة وثبات أكثر عند القيادة، وتتوفر بتدليك متعدد النقاط بخمس وضعيات للسائق وراكب مع تسخين للمقاعد.

وتتوفر السيارة بمقصورة بيجو المتطورة (i-cockpit) تتكون من عجلة قيادة مدمجة وشاشة عرض علوية وشاشة لمس ملونة، وتستمد جميع فئات السيارة قوتها من محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر توربو يولد قوة 165 حصان و240 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات مع وضع يدوي رياضي، ونظام دفع أمامي، وتبلغ سعة خزان الوقود 53 لتر مع صرفية وقود 15.1 كم/لتر.

ويبلغ سعر السيارة في المملكة بيجو 3008 اكتيف بسعر 103,500 ريال، بيجو 3008 الور بسعر 120,750 ريال، بيجو 3008 جي تي بسعر 141,450 ريال، وتأتي بضمان لمدة 5 سنوات أو 100,000 كم أيهما يأتي أولاً.

سيارة
فئات بيجو
كشافات

التعليقات

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أحدث التعليقات

صريح
وين تبيهم يذبحون وربي أنكم مسخره
ابوجود
سم الله واللحقه بالسكين خفف خسايرك
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله خلصنها
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
سحس - فخر العرب
خساره للفن نجمه بهذا الحجم والله سوف يندم صاحب القرار .

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