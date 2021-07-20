‏قائد قوات أمن ‎الحج: الطواف متاح الآن في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة

نايف السالم (صدى):
قال اللواء زايد الطويان قائد قوات أمن الحج أن الطواف متاح الآن في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة.
واتسمت الحركة المرورية لعملية انتقال جموع الحجيج من منى إلى عرفات بالانسيابية، وشهد مشعر عرفات إجراءات احترازية وصحية، استهدفت التباعد المكاني، كما تم تزويد الحجاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، التي تساعدهم على أداء نسكهم، منها "الإحرام الطبي، المعقمات، حصي الجمرات المعقمة، والكمامات، وسجادة الصلاة، ومظلة للوقاية من ضربات الشمس".
وفي وقت سابق، وجهت الجهات المعنية بإغلاق صحن المطاف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني.