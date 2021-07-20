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الإطاحة بمخالفين يمارسون الذبح العشوائي غرب الدمام

منذ 41 دقيقة
1566
الإطاحة بمخالفين يمارسون الذبح العشوائي غرب الدمام

الدمام (صدى):
ضبطت بلدية غرب الدمام اليوم الثلاثاء مخالفين من مواطنين ومقيمين يمارسون الذبح العشوائي في الطرقات العامة، جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية.

وأوضحت البلدية أنها ضبطت المخالفين تحت خطوط الضغط العالي وبمواقع تفتقر إلى الاشتراطات الصحية واستخدام أدوات ذبح ملوثة.

وفي وقت سابق، أهابت البلدية بالمواطنين والمقيمين تجنب مواقع الذبح العشوائي والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها بالذبح خلال الفترة المحددة لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفات الذبح في المطابخ أو غيرها عبر هاتف البلاغات 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.

الدمام
مخالفين
الذبح العشوائي

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