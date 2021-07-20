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سبب تسمية يوم النحر بهذا الاسم

منذ 33 دقيقة
1629
سبب تسمية يوم النحر بهذا الاسم

الرياض (صدى):
أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، سبب تسمية يوم النحر، بذلك الأسم حيث أطلق العلماء على يوم النحر اسم يوم الحج الأكبر وذلك لكثرة الأعمال العظيمة التي تؤدي.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أن هذه الأعمال تضمنت " الوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وصلاة العيد والحلق وذبح الهدي والأضاحي".

وأضافت أن النحر من أعظم الأعمال عند الله سبحانه والتي تؤدي بعد صلاة العيد حيث سمي بيوم النحر لما يجري فيه من نحر الهدى والأضاحي وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك

وأشارت إلى أن أعمال غير الحجاج في يوم النحر " صلاة عيد الأضحى وذبح الأضاحي والتكبير في العيد".

الحج
شؤون الحرمين
يوم النحر
عيد الاضحى

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أحدث التعليقات

هدوء إنسان بسيط
اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعم
عبدالرحمٰن الحربي
هههههه مستحيل اخذ نيسان لو اسعارها رخيصه ، وكيل سيئ جداً ولا عندهم غير الاستغلال للاسف
الملل
التصوير نوع من انواع النفاق الاعلامي
لا يهمونك انا مجنونك
كل عام ونت بخير وعيدنا في كل حين يابو فهد ربي يحفظك ويرعاك
عباس
سبحان الذي جعل لك القبول في قلوب خلقه الله يجزاك خير يامعالي الووير

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