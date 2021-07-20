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بالفيديو.. حاجة مصرية: المملكة من أكثر الدول التي حرصت على اتباع النظم

منذ 43 دقيقة
1661
بالفيديو.. حاجة مصرية: المملكة من أكثر الدول التي حرصت على اتباع النظم

نايف السالم (صدى):
لمس الحجاج ما قدمته المملكة من خدمات جبارة وتسهيلات متنوعة لحجاج بيت الله الحرام، والتي ليست بغريبة على حكومة بلاد الحرمين الشريفين، التي سخرها الله لخدمة حجاج بيته العتيق من كل حدبٍ وصوب.

وعبرت حاجة مصرية سماح سلمان عن سعادتها بعد رمي الجمرات مشاعري لا توصف باختياري لأداء الحج العام الحالي وسط إجراءات تنظيمية لكل الأمور.

وأضافت الحاجة المصرية أن " التنظيم أكثر من رائع ، والمملكة بذلت جهد مكثف بتكاتف جميع المؤسسات بها"، مؤكدة أن المملكة من أكثر دول العالم التي حرصت على اتباع النظم.

وقدمت الحاجة الشكر للمملكة العربية السعودية على كل ما قدمته لحجاج بيت الله الحرام, وعلقت قائلة "ربنا يجزي القائمين على خدمة الحجاج ألف خير ويديم الأمن والأمان في المملكة وندعو الجميع بأن نلتزم بالتعليمات والإرشادات ".

 

المملكة
حاجة مصرية
اتباع النظم

التعليقات

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أحدث التعليقات

هدوء إنسان بسيط
اللهم لك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا من نعم
عبدالرحمٰن الحربي
هههههه مستحيل اخذ نيسان لو اسعارها رخيصه ، وكيل سيئ جداً ولا عندهم غير الاستغلال للاسف
الملل
التصوير نوع من انواع النفاق الاعلامي
لا يهمونك انا مجنونك
كل عام ونت بخير وعيدنا في كل حين يابو فهد ربي يحفظك ويرعاك
عباس
سبحان الذي جعل لك القبول في قلوب خلقه الله يجزاك خير يامعالي الووير

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